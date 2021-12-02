На Чукотке планируют создать около 11 тыс. новых рабочих мест

Во время строительства объектов инфраструктуры вблизи Баимского месторождения планируется создать на Чукотке примерно 11 тыс. рабочих мест. Об этом заявил председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук, сообщает пресс-служба Кремля.

«Во время строительства мы планируем создание новых рабочих мест — около 11 тыс. человек, а во время эксплуатации проекта планируется, что будут работать более 5 тыс. человек», — рассказал предприниматель на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Новачука, планируется также увеличить грузопоток по Северному морскому пути на 2 млн тонн.

Благодаря разработке месторождения производство меди в России должно вырасти на 25%, а выпуск золота — на 4%.

«Кроме того, что создаются рабочие места у нас на проекте, вокруг нашего бизнеса еще другие выстраиваются: транспортные компании, кейтеринговые компании, которые обеспечивают еду, обслуживающие. То есть там малый и средний бизнес вокруг, мы даже еще не посчитали, сколько людей вокруг нас еще будет выстраиваться», — отметил представитель горнодобывающей компании.