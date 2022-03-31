Кабмин намерен выделить 20 млрд рублей на субсидии Фонду развития промышленности
Фонд развития промышленности может получить дополнительные 20 млрд рублей на поддержку российских предприятий, которые реализуют важнейшие проекты по импортозамещению, сообщает Кабмин в своем Telegram.
«Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении 20 млрд рублей для субсидирования Фонда развития промышленности. Он предоставит льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги», – сказал глава Кабмина.
Мишустин отметил, что эта мера поддержки поможет реализовать порядка 500 проектов по широкому спектру отраслей.
«Главное, чтобы бизнес не останавливал производственные процессы, ну и конечно, сохранил рабочие места», – заключил он.
Напомним, 21 февраля российский Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 24 февраля после обращения республик с просьбой о помощи Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Запад осудил эти действия и усилил антироссийские санкции. Многие зарубежные компании начали приостанавливать свою работу на российской территории.
Ранее эксперт в области предпринимательства высказал мнение о том, что создание в Татарстане «Центра импортозамещения» позволит насытить товарами потребительский рынок в республике и поможет новичкам сделать первые шаги в бизнесе, о чем сообщал «Татар-информ».