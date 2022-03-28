Эксперты: Центр импортозамещения поможет новичкам занять ниши в бизнесе Татарстана

Создание в Татарстане «Центра импортозамещения» на базе Регионального маркетингового центра не только позволит насытить товарами потребительский рынок в республике, но и поможет жителям республики сделать первые шаги в бизнесе. Такое мнение выразил казанский предприниматель, генеральный директор компаний «Таймас -групп», «Итель» и «Трейд-ин центр» Динар Минахметов.

«Создание Центра импортозамещения — очень хорошее решение, на мой взгляд, как для нашего региона, так и для страны в целом. Плюсом является то, что здесь будет реализована система сбора информации об отсутствующих на нашем российском рынке товаров и услуг. Это даст старт многим новичкам, которые смогут занять свободные ниши и развиваться», — сказал Минахметов, выступая на площадке Экспертного клуба.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин также уверен, что Центр импортозамещения способен реально помочь бизнесу. «Новый механизм со сбором информации о производимой в стране импортозамещающей продукции поможет малому и среднему бизнесу, позволит освоить производство востребованной продукции. Работа будет более эффективной при поддержке общественных структур», — отметил он.

В свою очередь председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов заметил, что Центр импортозамещения необходим в текущих экономических условиях. «Знаю бизнесменов, которые по привычке использовали в выпускаемой продукции импортные элементы. Так проще было, не хотелось что-то менять, могли возникнуть дополнительные затраты на освоение отечественных комплектующих. В новой ситуации многие из них обнаружили, что импортные составляющие можно заменить отечественными или производства ближайшего зарубежья деталями. В этих условиях Центр импортозамещения намного облегчает поиск новых поставщиков необходимых комплектующих», — пояснил свою позицию эксперт.

Изначально Республиканский маркетинговый центр был создан на базе торгово-информационных ресурсов Агентства по госзаказу по инициативе Минэкономики Татарстана и во исполнение указа Президента РТ Рустама Минниханова. Центр стал инструментом, направленным на стимулирование внутреннего спроса.