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Ру Тат
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Сельское хозяйство
27 апреля 2022  22:12

Кабмин должен продлить до конца августа ограничения на экспорт ряда удобрений

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Кабмин должен продлить до 31 августа ограничения на экспорт ряда удобрений, а также предусмотреть возможность дальнейшего пролонгирования данной меры. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. 

«Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад главе государства должны представить до 31 мая, затем отчитываться каждый квартал.

Также Президент дал поручение Правительству РФ разработать меры, которые будут поддерживать стабильные цены на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

#Владимир Путин #поручения президента
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