Правительство до конца года продлило программу компенсации бизнесу расчетов по СБП

Правительство России приняло решение до конца 2022 года продлить действие программы по компенсации расходов малого и среднего бизнеса на использование отечественной системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«По ней (программе — прим. Т-и) небольшим магазинам и предприятиям, кафе, ресторанам возмещается банковская комиссия при оплате потребителями их товаров и услуг. Интерес к этому инструменту растет, равно как и число участвующих в программе компаний», — заметил Премьер, напомнив, что в конце 2021 года действие программы также продлевалось.

По словам Мишустина, этот сервис удобен для предпринимателей и покупателей, а также создает хорошую альтернативу традиционным расчетам с использованием банковских карт.

«Рассчитываем, что продление программы позволит оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу в текущий непростой период и, конечно, повысить популярность самого сервиса», — подчеркнул Председатель Правительства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Центробанк планирует сократить реестр малого и среднего бизнеса.