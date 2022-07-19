«Коммерсантъ» узнал об идее Центробанка сократить реестр малого и среднего бизнеса

Банк России планирует изменить подход к определению компаний в разряд малого и среднего предпринимательства и, соответственно, резко сократить число предприятий, относимых к МСБ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию регулятора.

«Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга», — уверены в Центробанке.

ЦБ намерен убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд рублей. Общий объем кредитов с господдержкой для малого и среднего бизнеса предполагается ограничить 2 млрд рублей.

Кроме того, планируется исключить малые и средние предприятия, аффилированные с крупным бизнесом и банками. Допустимая доля владения при этом уменьшится с 49% до 20%.

Помимо этого, в регуляторе уверены, что из реестра необходимо убрать финансовых посредников и отказать в господдержке микрофинансовым организациям.

В целом, по оценке ЦБ, лишь 6% малых и средних компаний имеют банковские кредиты. Но около 25% задолженности, 1,6 трлн рублей, приходится на долю фирм, которые «сложно отнести к этому сегменту». Речь идет об организациях, которые аффилированы с крупными банками или крупными компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд рублей либо являются крупными застройщиками.

В Банке России и Минэкономразвития РФ не ответили на запросы издания. Опрошенные газетой эксперты отметили, что от реализации реформы пострадают в первую очередь системно значимые банки, финансирующие большую часть МСБ, и микрофинансовые организации, специализирующиеся на выдаче займов в этом сегменте.