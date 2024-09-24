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Каблук XIX века из 3D-принтера и «дрожалка»: Кремль собрал наряды Поволжья
В здании Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» прошла репрезентация выставки «Казанское Поволжье: образы народной культуры», дополненной новыми костюмными комплексами и аксессуарами. Посетить ее можно бесплатно всем желающим, а работать она будет 19 января 2025 года.
«Нам сейчас кажется, что в прежние времена крестьяне одевались как-то бледно, но это не так. Крестьяне ходили по-разному, и городское платье постепенно входит в быт, меняя внешний вид крестьянства и русского, и татарского, и других народностей», – обратила внимание во время экскурсии по выставке для высоких гостей научный руководитель историко-этнографического проекта Елена Гущина.
Из любопытных фактов, она также отметила, что особой гордостью выставки и множества историков, этнографов, дизайнеров и мастеров, которые над ней работали, стали мужские костюмные комплексы – такая редкость даже для музейных коллекций. А еще, например, свадебный венок, сообщила Елена Гущина, в старину называли «дрожалка», потому что невеста трепетала от волнения, дрожал и венок на ее голове. Для воссоздания модели туфель XIX века использовали 3D-принтер – с его помощью отлили каблук, характерной для того времени формы.
На выставке теперь представлены 44 костюмных комплекса – это примеры одеяний русских, татар (в том числе кряшен), марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов и башкир второй половины XIX – первой половины XX века. Впервые экспозиция вручную воссозданных костюмов народов Казанского Поволжья и каталог к ним по итогам экспедиций в деревни и села региона были представлены ко Дню города Казани и Республики Татарстан в прошлом году. Тогда посетители могли увидеть 29 нарядов. Теперь они дополнены еще 15 комплексами традиционной одежды, а также головными уборами, обувью и украшениями. Еще в экспозиции в этом году музыкальные народные инструменты и предметы быта народов.
Зампредседателя Госсовета Республики Татарстан, председатель комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов, открывая обновленную выставку, подчеркнул, что необходимо бережно относиться к сохранению традиций, в том числе в одежде.
«Это очень скрупулезная работа. Каждый узор, каждая вышивка имеет смысл – историческая ценность этих вещей очень высока. Мы очень бережно должны к этому относиться, поскольку каждый элемент отражает определенный характер, смысл, образ жизни того периода, того населенного пункта, тех людей, тех национальностей. Через это [этнографическое исследование] мы проводим мощную работу по единению нашего многонационального народа. Трепетное, бережное отношение к этой деятельности поможет Татарстану и в дальнейшем быть большой единой семьей, в которой мы можем развивать многонациональный букет Татарстана», – сказал Ахметов.
Он также подчеркнул, что этнографические изыскания, ставшие основой выставки, должны наполниться прикладной прагматичностью, чтобы представленные экземпляры костюмов «сегодня можно было использовать».
«Тем более мы имеем распоряжение Раиса нашей республики больше уделять внимания современным национальным одеждам наших народов в праздники и нам самим (представителям власти РТ – прим. Т-и) даже поручено быть в таких одеждах. Если бы мы смогли создавать новые проекты с прикладным использованием исторических костюмов, мы больше могли сохранять глубокие исторические смыслы. Это архив, это история, это прошлое наше, но прошлое должно быть, безусловно, воссоединено с сегодняшним днем», – подчеркнул Ахметов.
Зампредседателя Госсовета Республики Татарстан, а затем замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин поблагодарили команду специалистов, работавших над проектом, отметив некоторых из них благодарностями, почетными грамотами.
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