Каблук XIX века из 3D-принтера и «дрожалка»: Кремль собрал наряды Поволжья

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В здании Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» прошла репрезентация выставки «Казанское Поволжье: образы народной культуры», дополненной новыми костюмными комплексами и аксессуарами. Посетить ее можно бесплатно всем желающим, а работать она будет 19 января 2025 года.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам сейчас кажется, что в прежние времена крестьяне одевались как-то бледно, но это не так. Крестьяне ходили по-разному, и городское платье постепенно входит в быт, меняя внешний вид крестьянства и русского, и татарского, и других народностей», – обратила внимание во время экскурсии по выставке для высоких гостей научный руководитель историко-этнографического проекта Елена Гущина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из любопытных фактов, она также отметила, что особой гордостью выставки и множества историков, этнографов, дизайнеров и мастеров, которые над ней работали, стали мужские костюмные комплексы – такая редкость даже для музейных коллекций. А еще, например, свадебный венок, сообщила Елена Гущина, в старину называли «дрожалка», потому что невеста трепетала от волнения, дрожал и венок на ее голове. Для воссоздания модели туфель XIX века использовали 3D-принтер – с его помощью отлили каблук, характерной для того времени формы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выставке теперь представлены 44 костюмных комплекса – это примеры одеяний русских, татар (в том числе кряшен), марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов и башкир второй половины XIX – первой половины XX века. Впервые экспозиция вручную воссозданных костюмов народов Казанского Поволжья и каталог к ним по итогам экспедиций в деревни и села региона были представлены ко Дню города Казани и Республики Татарстан в прошлом году. Тогда посетители могли увидеть 29 нарядов. Теперь они дополнены еще 15 комплексами традиционной одежды, а также головными уборами, обувью и украшениями. Еще в экспозиции в этом году музыкальные народные инструменты и предметы быта народов.

Зампредседателя Госсовета Республики Татарстан, председатель комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов, открывая обновленную выставку, подчеркнул, что необходимо бережно относиться к сохранению традиций, в том числе в одежде.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это очень скрупулезная работа. Каждый узор, каждая вышивка имеет смысл – историческая ценность этих вещей очень высока. Мы очень бережно должны к этому относиться, поскольку каждый элемент отражает определенный характер, смысл, образ жизни того периода, того населенного пункта, тех людей, тех национальностей. Через это [этнографическое исследование] мы проводим мощную работу по единению нашего многонационального народа. Трепетное, бережное отношение к этой деятельности поможет Татарстану и в дальнейшем быть большой единой семьей, в которой мы можем развивать многонациональный букет Татарстана», – сказал Ахметов.

Он также подчеркнул, что этнографические изыскания, ставшие основой выставки, должны наполниться прикладной прагматичностью, чтобы представленные экземпляры костюмов «сегодня можно было использовать».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тем более мы имеем распоряжение Раиса нашей республики больше уделять внимания современным национальным одеждам наших народов в праздники и нам самим (представителям власти РТ – прим. Т-и) даже поручено быть в таких одеждах. Если бы мы смогли создавать новые проекты с прикладным использованием исторических костюмов, мы больше могли сохранять глубокие исторические смыслы. Это архив, это история, это прошлое наше, но прошлое должно быть, безусловно, воссоединено с сегодняшним днем», – подчеркнул Ахметов.

Зампредседателя Госсовета Республики Татарстан, а затем замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин поблагодарили команду специалистов, работавших над проектом, отметив некоторых из них благодарностями, почетными грамотами.