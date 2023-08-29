Фарид Мухаметшин о выставке «Казанское Поволжье»: «Будем одевать народы, как они хотят»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В выставочных залах Присутственных мест музея-заповедника «Казанский Кремль» сегодня с участием Раиса РТ Рустама Минниханова была презентована выставка этнокостюма «Казанское Поволжье: образы народной культуры». Мультиэтнической общественности республики и гостям Татарстана проект был представлен несколькими часами позже председателем Государственного Совета РТ Фаридом Мухаметшиным.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Накануне большого и светлого праздника, Дня Республики Татарстан, в 2021 году мы приняли решение подготовить эту выставку — проанализировать одежду, а через нее [добиться] сохранения самых лучший традиций и обычаев народов Татарстана. Цена того, что было сделано учеными, специалистами, мастерами, музейными работниками, высоко оценивается нами. Через культуру, в том числе одежду, мы, отбирая лучшее, двигаемся дальше в своем развитии. Иногда и сами наряжаемся в то, что носили наши бабушки и дедушки, — по Сабантуям, Гырон Быдтонам, отдавая им таким образом дань. Это очень важно — сохранение традиций», — сказал Мухаметшин.

В Татарстане, напомнил он, единой братской семьёй проживают представители 173 народностей, при этом сохраняя и передавая из поколения в поколение традиции своего народа. На выставке воссозданы 29 костюмных комплексов народов Казанского Поволжья. Работая над проектом, специалисты побывали во всех 45 районах Татарстана и изучили предметы одежды, хранящиеся в районных, муниципальных, сельских и школьных музеях.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Умели одеваться и наши отцы, и деды! Это умиляет всех. Мы с большим удовольствием посмотрели выставку. Народы, которые исконно живут на берегах Волги и Камы, многое связывает. Особенно важно, что это народ дружный, друг друга поддерживает, не ревнует. В эти дни наша экономика выдерживает тяжелейшие санкции. И я хочу сказать: мы накормим наш народ, мы не отдадим первое место в ПФО по надоям молока. И одевать их (татарстанцев — прим. Т-и) будем так, как они хотят. Будем одежду шить по потребностям каждому народу! Сегодняшняя жизнь, трудности, объединили наших людей. Кто забывает о вчерашнем, не очень представляет будущее», — подчеркнул Мухаметшин.

Рустам Минниханов же после знакомства с экспозицией обратил внимание, что следующим шагом должно стать производство национальных костюмов, доступных для жителей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Исследования по проекту стали также основой большого иллюстрированного 250-страничного каталога «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX — начала ХХ века». Выставку в Присутственных местах можно будет посмотреть до 30 сентября. Затем она будет представлена в Доме дружбы народов РТ.