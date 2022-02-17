Кабаева о скандале вокруг Валиевой: «Отвратительные наезд на российский спорт»

Целенаправленным наездом на российский спорт назвала скандальную ситуацию вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

По мнению Кабаевой, задержка в объявлении результата допинг-пробы связана с желанием отобрать золотую медаль командного турнира Олимпиады в пользу американской сборной.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделала это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы», - цитирует Кабаеву ТАСС.

По словам Кабаевой, решение CAS должно сразу быть признанием невиновности спортсменки.

«Следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт. Девочка — молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне, мы все за нее болеем и уверены — у нее хорошее будущее», — заявила Кабаева.

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