В Казани подготовлено 80 тыс. тонн песчано-солевой смеси и семь снегоплавильных пунктов

В зимний период противогололедная обработка дорог в Казани будет осуществляться с использованием реагентов и песчано-солевой смеси. Смесь подготовлена в полном объеме — 80 тыс. тонн, в наличии имеется 5 тыс. тонн реагента. Заключен контракт на поставку дополнительно 27 тыс. тонн реагента, этот объем рассчитан на два года. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства столицы Татарстана Альберт Ибрагимов.

«Площадь обработки составит более 10 млн кв. метров. С учетом прошлого сезона мы будем применять комбинированный метод противогололедной обработки. При штатных погодных условиях и выполнении превентивных мер мы используем двухфазный реагент. В период интенсивных и продолжительных снегопадов используем только твердый реагент с диапазоном действия до -35 градусов. На реагент имеются все необходимые экологические заключения и разрешения», — отметил докладчик.

Кроме того, завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов суммарной производительностью 15,6 тыс. куб. метров в сутки. При штатных снегопадах это позволит полностью утилизировать снег без использования временных свалок. Тем не менее на случай чрезвычайных ситуаций согласовываются шесть мест временного складирования снега.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что на этой неделе руководство города оценит готовность парка техники к зимнему периоду, а также поручил взять на контроль вопрос с дефицитом кадров в этой области.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что дорожные службы Казани перейдут на зимний режим работы 15 октября.