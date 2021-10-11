Дорожные службы Казани перейдут на зимний режим работы 15 октября

Зимний режим работы дорожных служб в Казани начнется 15 октября и продлится 182 дня — до 14 апреля 2022 года. С момента начала сезона диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим работы с организацией дежурства необходимого количества техники. Об этом на аппаратном совещании в мэрии столицы Татарстана сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов.

«Протяженность дорог города составляет более 1950 километров. Вся территория распределена между четырьмя администрациями районов», — уточнил он.

Парк зимней уборочной техники в Казани насчитывает 559 единиц, в том числе 221 — для операций первой очереди.

«На сегодня к работам в зимних условиях подготовлено 520 единиц или 93% от общего количества, а остальная техника, это в основном комбинированно-дорожные машины, находится в стадии завершения переоборудования. К 15 октября планируется завершить подготовку на 100%. Следует отметить достаточно высокий общий износ техники, который составляет около 40%. На сегодняшний день проводится работа над покупкой новой техники и проводится ремонт имеющейся. Ремонт 20 машин планируется завершить в конце этого года. Еще 31 машина будет отремонтирована в начале следующего», — отметил докладчик.

По словам Альберта Ибрагимова, в начале 2022 года благодаря решению Президента РТ Рустама Минниханова будут дополнительно закуплены 51 комбинированно-дорожная машина и четыре роторных снегоочистителя. В настоящее время специальные межведомственные комиссии проводят итоговую проверку готовности техники и дорожных служб.