К Земле летит облако плазмы, магнитные бури могут начаться после 11 часов

После вспышек на Солнце к Земле приближается огромное облако плазмы, магнитные бури могут начаться уже после 11 часов по московскому времени. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«<...> вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня <...>», — отметили ученые.

Хотя после недавней рекордной вспышки уровня X9.1 выброс солнечной плазмы задел планету лишь краем, на этот раз от плазменного облака «уклониться не удастся». Дело в том, что оно «имеет исключительно большие размеры, и запас по ширине превышает все возможные погрешности измерений», пояснили исследователи.

По информации лаборатории, при реализации самого неблагоприятного сценария 10 октября «возможен повтор бурь высшего, 5-го уровня, сравнимых с событиями мая этого года».

Впрочем, наиболее вероятная ветвь дерева сценариев предполагает бури уровня G4 продолжительностью до трех суток. Предварительно прогнозируется, что полярные сияния можно будет наблюдать до широты около 40 градусов, на которой находятся Сочи, Алматы и Владивосток.

Во время геомагнитных штормов уровня G5 могут широко распространяться проблемы с контролем напряжения в электросетях и защитными системами. Возможны отключения электроэнергии, трансформаторы могут быть повреждены.

На поверхности спутников могут образовываться значительные поверхностные заряды, возникают трудности с ориентацией космических аппаратов и связью с ними. Распространение радиоволн на высоких частотах становится невозможным во многих районах, спутниковая навигация ухудшается на несколько дней, низкочастотная радионавигация может пропадать на несколько часов.

При геомагнитных бурях уровня G4 возможно широкое распространение проблем с контролем напряжения в электросетях. Вероятны проблемы с отслеживанием спутников, для устранения трудностей с ориентацией может понадобиться их корректировка. Радиосвязь на высоких частотах при них становится нерегулярной, спутниковая навигация ухудшается на несколько часов, возможны затруднения и низкочастотной радионавигацией.