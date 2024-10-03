Сильная магнитная буря может обрушиться на Татарстан

Вспышка X7.1 2 октября 2024 года в разных спектральных диапазонах, снимки из космоса

Фото: xras.ru

С 3 по 5 октября на Земле после второй по мощности за семь лет вспышки на Солнце могут разыграться магнитные бури уровня G1, G2 или G3 (слабые, средние или сильные). Об этом предупреждает Центр прогнозирования космической погоды NASA.

«В связи с прогнозируемым приближением коронального выброса солнечного вещества, связанного со вспышкой X7.1, наблюдавшейся 2 октября, 3–5 октября возможны геомагнитные бури <...> уровней G1 — G3», — отметили американские ученые.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН рассказали, что ночью 2 октября в 1.20 по московскому времени на Солнце был зарегистрирован «исключительно крупный взрыв».

«Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года», — пояснили российские исследователи.

Фото: © Ильсур Абдуллин

По данным лаборатории, выброшенная в сторону Земли солнечная плазма может достичь планеты в ночь 4 на 5 октября. Активный центр, в котором произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще примерно четверо суток (с момента написания материала).

Во время геомагнитных штормов уровня G3 может потребоваться корректировка напряжения на системах энергопитания. Вероятны проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, возможны перебои в работе высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния наблюдаются на широтах до 50 градусов.

При геомагнитных бурях уровня G2 связанные с напряжением аварийные ситуации могут возникать в энергосистемах высоких широт (до 60 градусов). Космическим кораблям может потребоваться коррекция ориентации. В высоких широтах вероятно ухудшение условий высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния видны на широтах до 55 градусов.

В свою очередь при геомагнитных бурях уровня G1 возможны незначительные колебания в электросетях. Увидеть северные сияния можно только в высоких широтах.

При сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.