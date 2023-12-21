К вводу трассы М12 в Татарстане построены четыре многофункциональные зоны

К вводу трассы М12 «Восток» в Татарстане построены четыре многофункциональные зоны. К лету 2024 года планируется открыть еще две. Об этом сообщил журналистам на открытии автодороги в Татарстане председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Сегодня трасса обкатывается. Понятно, что зимой такого [большого] трафика не будет, естественно. Освещение есть на всей дороге. По связи — более 60% вышек стоит», — рассказал спикер.

По словам Петушенко, в следующем году будет введен участок трассы до Екатеринбурга. Строительство еще 275 км должны завершить в конце года.

Для открытия автодороги сделано всё, что необходимо, добавил руководитель проекта восьмого этапа автодороги госкомпании «Автодор» Рашид Хазипов.

«Нанесена разметка, установлены барьерные ограждения и дорожные знаки, включено освещение», — перечислил он.

Всего на трассе М12 от Москвы до Казани построено более 300 искусственных сооружений — мостов, путепроводов, тоннелей и биопереходов.

Мост через Волгу протяженностью 3 362 метра — самое крупное искусственное сооружение на всей автодороге. Он стоит на 28 опорах. Общий вес пролетных строений — 45 тыс. тонн.

«Благодаря организационно-техническим мероприятиям сроки строительства были сокращены более чем на полгода», — подчеркнул Хазипов.

Он отметил, что на участке автомагистрали в Татарстане построено шесть развязок. Они расположены в Кайбицком, Верхнеуслонском, Лаишевском и Пестречинском районах. «С них можно попасть на трассу и двигаться в обоих направлениях», — уточнил руководитель проекта.

Сегодня Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.