К весне Казанский цирк создал шоу на воде в стиле морского путешествия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский цирк создал и представит 21 февраля новую программу – представление на воде в стиле морского путешествия. Главной фишкой шоу будет множество фонтанов, поднимающих водяные струи на 18 метров ввысь. Осуществил постановку заслуженный артист России Андрей Шарнин.

«Вода – главная декорация нашего нового представления. Артисты будут выступать в окружении сотни красиво подсвеченных фонтанов – там, где это допустимо и возможно по ходу номера. Для этого на манеже установлено фонтанное оборудование – большая чаша со сложным комплексом механизмов, системой подвода и отвода воды и подсветкой», – прокомментировала «Татар-информу» предстоящую премьеру директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

Морское путешествие, напомнила собеседница агентства, ассоциируется с отдыхом, а значит, с беззаботностью и легкостью, так что отпускная атмосфера на манеже будет способствовать тому, «чтобы зрителей ненадолго „отпустило“ от груза ежедневных забот и проблем, чтобы они настроились на весну и приятные перемены, которые она несет».

Зрителей будут развлекать различными видами акробатики (батут, мачты, колесо Сира), воздушной гимнастики (ремни, гамак), жонглирования (соло и групповое) и эквилибра (соло и групповой). В том числе представят публике обновленный номер групповых жонглеров, учеников Детской цирковой школы Елизаветы Демидовой, Данилы Николаева, Кирилла Зеленихина и Марка Романова, с которым они завоевали серебро в номинации «Юниор» на III Международном фестивале циркового искусства «Артист». Принимает участие в шоу и, например, группа опытных эквилибристов из Казахстана.

Тематические хореографические «морские» связки в постановке Дениса Лузина между номерами исполнит балет Казанского цирка.

«Животных в программе „Маршрут построен“ немного – экзотические попугаи и дрессированные собаки, которые, кстати, вольются в представление чуть позже, через неделю после премьеры», – уточнила Булатова.