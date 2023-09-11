Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гимнасты из Казани взяли золото на Международном цирковом фестивале «Артист»
Учащиеся детской школы Казанского цирка Владимир Серов и Елизавета Демидова заняли первое место в номинации «Юниор» на Международном фестивале «Артист» в Москве.
Ребята представили в столице уникальный и технически сложный номер «Воздушные гимнасты на бамбуке». Выступление завоевало овации не только зрительного зала, но и самих членов жюри — они приветствовали татарстанцев стоя.
Номера на бамбуке — цирковом гимнастическом снаряде, состоящем из подвешенного шеста с петлями и перекладинами, признаны самыми сложными среди всех жанров воздушной гимнастики.
За свои талант и артистизм татарстанцы удостоились приглашений сразу на три международных фестиваля — во Франции, Венгрии и России (Якутск). Все три события состоятся в 2024 году.
«Таким образом, после долгого перерыва Детская цирковая школа Казанского государственного цирка возобновляет участие в международных фестивалях и планирует сделать демонстрацию достижений своих учеников и выпускников на регулярной основе», — рассказали пресс-службе цирка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»