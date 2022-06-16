Любимая перекрестила и сказала: «С Богом!» – Как близкие провожают воинов на Украину

Новую группу добровольцев отправили сегодня из Татарстана в зону военной спецоперации на Украину. Нередко, ребят обвиняют в меркантильности, мол идут за «длинным рублем». Но все попытки очернить доброе имя русского воина разбивается о короткое: «Мой долг – защищать Родину!». Истории трех контрактников – в репортаже «Татар-информа».

Два десятка крепких ребят пришли подписывать контакт с государством Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В стенах Военного комиссариата Республики Татарстан привычно многолюдно. Два десятка крепких ребят пришли подписывать контракт с государством. Еще пару часов и они оправятся служить Отечеству. Высокие, статные, настоящие воины. И у каждого – своя история, своя причина…

«Я мечтал служить с детства!»

Челнинцу Илье Егорову 27 лет. Родился молодой человек в Башкирии, в неполной семье. Много лет назад переехал работать в Автоград. Мама и все родные остались жить в соседней республике.

«В Челнах живу давно, здесь устроился работать на завод. Завел семью, но брак был недолгим. Развелись. Сейчас новые чувства, новые отношения», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» Илья.

Илья Егоров с улыбкой признается, что с детства мечтал стать военным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За плечами челнинца срочная служба в армии. Илья с улыбкой признается, что с детства мечтал стать военным. Буквально грезил армией. Даже на утренниках, когда мальчишки наряжались в костюмы зайчиков и мишек, маленький Илья выбирал форму спецназовца. К тому же всегда рядом был образец для подражания – дядя Ильи профессиональный военный, прошел Чечню.

«Я отслужил срочную службу с 2012 по 2014 год. Вернулся в Челны, устроился на работу на завод. Но не покидала навязывая мысль, я искал возможность вернуться в строй. Но все время работа, работа», – продолжил рассказ контрактник.

Когда начались события на Украине Илья сразу понял, что лучшего момента не найти. Рассказал о своих планах маме, девушке.

«В марте, когда только все началось, моя первая мысль была – вот он шанс осуществить мечту. Рассказал родным, девушке. Конечно, пытались отговорить. Но я объяснил, что не могу иначе. Это мой долг. Тогда обсудили, нашли вместе плюсы, перспективы. В конце любимая просто перекрестила меня и сказала: «С Богом!». Так и пойдем – с Божьей помощью», – с улыбкой сказал Илья Егоров.

«К своей стране нужно относиться как к семье – не давать в обиду!»

Еще один челнинец, который сегодня отправился служить по контракту, – 33-летний Артур Салимов. Слегка смущенный количеством камер и журналистов, мужчина наотрез отказался говорить «под запись», но после уговоров тет-а-тет в коридоре комиссариата, он все же решил рассказать свою историю.

Артур Салимов: «Я не могу даже допустить, что моим близким кто-то будет угрожать. И мне неважно, прав мой родной человек или нет, кто что мне про него говорит, – я буду его защищать!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я из обычной семьи. Мама – бухгалтер, папа работает в охранном предприятии. Поступил учиться в вуз в Самаре, но через два года понял – не мое. Тянуло меня на военную службу. Учебу бросил, ушел служить. Взяли в ВДВ. Два года срочной службы в «десантуре» – одни из самых ярких воспоминаний», – рассказал Артур Салимов.

Отслужив два года, в 2012 году Артур вернулся в родные Челны, устроился на работу, женился, у него родился сын. Но все 10 лет хотел вернуться обратно в армию. С начала марта желание быть полезным стране, помочь нашим ребятам в зоне спецоперации на Украине, стало основным.

«Я уверен, что к своей стране нужно относиться как к семье. Я не могу даже допустить, что моим близким кто-то будет угрожать. И мне неважно, прав мой родной человек или нет, кто что мне про него говорит, – я буду его защищать!», – со сталью в голосе проговорил Артур. «У меня растет сын. И те «ценности», которые нам навязывают с Запада – мне и моей семье чужды. Я хочу, чтобы у моего ребенка были правильные традиции нашей семьи, страны. Основы, которые передаются из поколений в поколения!».

В конце беседы Артур признался, что страх у него, безусловно, есть. Но он не сравнится с огромным желанием помочь своей стране.

«Я же живой человек и мне, конечно, страшно. Но внутри такой драйв, адреналин! От одной мысли о том, что я могу стать частью чего-то важного, любые тревоги и сомнения пропадают», – подытожил Артур Салимов.

«Знаю, что будет нелегко, но кроме нас людей никто не защитит»

Самый старший из сегодняшних контрактников – 50-летний житель Набережных Челнов Улукбек Халматов. С первого взгляда на него становится понятно – перед тобой настоящий военный. Выправка, стать, разговор – четко, коротко, по делу.

Улукбек Халматов: «Мне страшно и обидно от того, что там происходит. И я четко знаю, что, если мы людей не защитим, этого никто не сделает Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У меня обычная история. Я сам детдомовский. И дисциплина мне привита с детства. В детском доме иначе нельзя… С малых лет мечтал стать военным, грезил. Пробовал поступать в Казанское танковое училище. Не прошел – поддержки не было», – вспоминает Улукбек.

В армию Улукбек пошел в 90-м году. Присягу давал еще при СССР, а вот закончил службу уже совсем в другой стране…

«Я родился в Советском Союзе, присягу давал этой стране. Отправили служить в ВДВ. Сперва в учебный центр в Литве, потом перевели в Рязань. Там узнали, что в Москве – путч, штурм «Белого дома». Нашу дивизию отправили на защиту Дома правительства. За события тех лет до сих пор храню наградные часы и благодарность от правительства», – вспоминает челнинец.

После окончания срочной службы Улукбек уволился, приехал в Автоград, где семь лет проработал на должности старшего стрелка в филиале «КАМАЗ-Режим-Охрана». В 99-м году новые потрясения – Запад во главе с США обвинил власти Югославии в этнических притеснениях и чистках албанцев на территории Косово. НАТО потребовало, чтобы из Косово и Метохии ушли все сербские войска, однако получили отказ от властей Белграда.

В марте на города Югославии полетели бомбы. Массированным бомбардировкам подвергались как военные, так и гражданские объекты.

«Узнав об этих событиях, я не мог оставаться в стороне. Пришел в комиссариат, попросился на службу в Югославию, но немного опоздал. Меня отправили на вторую военную компанию в Чечню. Оттуда после двух месяцев переподготовки с миротворческими войсками прибыл в Югославию, где сменил ребят на аэродроме «Слатина» в косовской столице Приштине. Тогда 200 наших отважных десантников захватили и удерживали аэропорт, не давая натовцам в него зайти. Потом еще два года прослужил в Югославии, защищал детей, мирное население. Бвало такое, что мы, вояки, провожали ребят от дома до школы и обратно», – продолжил свой рассказ Улукбек Халматов.

Жизнь Улукбека так или иначе связана с военной службой. Когда началась военная спецоперация на Украине вопрос ехать или нет не возникал.

«Я знаю, что будет нелегко, я уже дважды такое проходил. Все, что сейчас творится на Украине – идет по одному и тому же сценарию. Что Югославия, что другие страны. Но там обижают наших, наши традиции пытаются втоптать в грязь, нашу веру, семейные ценности. Нарушают их. Мне страшно и обидно от того, что там происходит. И я четко знаю, что, если мы людей не защитим, этого никто не сделает. Как говорится – никто кроме нас!» – с улыбкой сказал контрактник.

Ждать Улукбека в Челнах остаются двое сыновей, старшему из которых 15 лет, младшему через пару дней исполнится 14, и бывшая жена. Несмотря на развод, бывшие супруги смогли сохранить теплые дружеские отношения.

«Сыновья немного настороженно относятся к моему решению. Знают, куда я иду. Но они взрослые ребята и прекрасно понимают, что иначе нельзя! Я хочу показать своим примером, что не стоит бояться. Если Родина в опасности, любой мужчина должен идти ее защищать. Я присягу давал – нужно оправдать», – с гордостью отметил Улукбек.

Сейчас в зоне спецоперации служат несколько знакомых Улукбека. Некоторые уже вернулись домой, кто-то погиб. Новость о том, что в Татарстане формируются именные батальоны, контрактник воспринял с радостью.

«Это очень правильное решение. Я полностью это поддерживаю. Министерство обороны страны дает нам, ребятам с одного региона, возможность воевать плечом к плечу. А у нас тут – только проверенные, надежные. С такими в бой идти не страшно», – закончил свой рассказ Улукбек Халматов.

«Звонят по ночам, просят взять их в зону СВО на Украину»

Перед отправкой в воинские части почти каждый контрактник знакомится с ним – старшим инструктором пункта отбора на военную службу по контракту Виктором Никитиным.

Виктор Никитин: «Все исключительно на добровольных началах – силком в армию никого не тащим, идут по зову сердца» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ежедневно от нас на службу по контракту убывают порядка 10 граждан. Это ребята со всех районов республики, прошедшие тщательный отбор. Все исключительно на добровольных началах – силком в армию никого не тащим, идут по зову сердца. К примеру, в марте, с момента начала военной спецоперации, нам звонили и днем, и ночью. Был шквал звонков. Сейчас чуть приутихло», – рассказал офицер.

Сейчас контракт можно подписать на срок от 4 месяцев. При желании, военнослужащий его может продлить уже на месте. В каждой воинской части есть штабы, которые функционируют, как «живой организм».

Бывает и так, что контракт подписан, военнослужащий отправился в часть на подготовку, но понял – не его.

«С марта у нас было два подобных случая. Но контрактники не отказывались служить, они просто понимали, что выбрали не ту «профессию». Расторгали договор, возвращались в республику, где заново заключали контракт и уже шли на ту позицию, которая им больше подходит», – подчеркнул Виктор Никитин.

Ежедневно в военный комиссариат РТ поступает как минимум 2 звонка от представительниц прекрасной половины человечества. Девушки, наравне с мужчинами, хотят и готовы служить.

«Звонки от женщин поступают. Ежедневно 3-4 обращения. Сегодня позвонила 54-летняя врач-терапевт. Говорит – хочу служить. Но вакантных должностей в данный момент нет и нам приходится им отказывать. Мы собираем их сведения, и, если поступает информация о необходимости такой должности, связываемся. Кандидат проходит весь отбор и в случае годности – отправляется на службу по контракту», – объяснил Никитин.

В конце беседы Виктор Никитин отметил, что все контрактники – профессионалы своего дела, которые точно знают, куда и зачем идут.

«Главное, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми!», – завершил разговор Виктор Никитин.