Любимая перекрестила и сказала: «С Богом!» – Как близкие провожают воинов на Украину
Новую группу добровольцев отправили сегодня из Татарстана в зону военной спецоперации на Украину. Нередко, ребят обвиняют в меркантильности, мол идут за «длинным рублем». Но все попытки очернить доброе имя русского воина разбивается о короткое: «Мой долг – защищать Родину!». Истории трех контрактников – в репортаже «Татар-информа».
В стенах Военного комиссариата Республики Татарстан привычно многолюдно. Два десятка крепких ребят пришли подписывать контракт с государством. Еще пару часов и они оправятся служить Отечеству. Высокие, статные, настоящие воины. И у каждого – своя история, своя причина…
«Я мечтал служить с детства!»
Челнинцу Илье Егорову 27 лет. Родился молодой человек в Башкирии, в неполной семье. Много лет назад переехал работать в Автоград. Мама и все родные остались жить в соседней республике.
«В Челнах живу давно, здесь устроился работать на завод. Завел семью, но брак был недолгим. Развелись. Сейчас новые чувства, новые отношения», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» Илья.
За плечами челнинца срочная служба в армии. Илья с улыбкой признается, что с детства мечтал стать военным. Буквально грезил армией. Даже на утренниках, когда мальчишки наряжались в костюмы зайчиков и мишек, маленький Илья выбирал форму спецназовца. К тому же всегда рядом был образец для подражания – дядя Ильи профессиональный военный, прошел Чечню.
«Я отслужил срочную службу с 2012 по 2014 год. Вернулся в Челны, устроился на работу на завод. Но не покидала навязывая мысль, я искал возможность вернуться в строй. Но все время работа, работа», – продолжил рассказ контрактник.
Когда начались события на Украине Илья сразу понял, что лучшего момента не найти. Рассказал о своих планах маме, девушке.
«В марте, когда только все началось, моя первая мысль была – вот он шанс осуществить мечту. Рассказал родным, девушке. Конечно, пытались отговорить. Но я объяснил, что не могу иначе. Это мой долг. Тогда обсудили, нашли вместе плюсы, перспективы. В конце любимая просто перекрестила меня и сказала: «С Богом!». Так и пойдем – с Божьей помощью», – с улыбкой сказал Илья Егоров.
«К своей стране нужно относиться как к семье – не давать в обиду!»
Еще один челнинец, который сегодня отправился служить по контракту, – 33-летний Артур Салимов. Слегка смущенный количеством камер и журналистов, мужчина наотрез отказался говорить «под запись», но после уговоров тет-а-тет в коридоре комиссариата, он все же решил рассказать свою историю.
«Я из обычной семьи. Мама – бухгалтер, папа работает в охранном предприятии. Поступил учиться в вуз в Самаре, но через два года понял – не мое. Тянуло меня на военную службу. Учебу бросил, ушел служить. Взяли в ВДВ. Два года срочной службы в «десантуре» – одни из самых ярких воспоминаний», – рассказал Артур Салимов.
Отслужив два года, в 2012 году Артур вернулся в родные Челны, устроился на работу, женился, у него родился сын. Но все 10 лет хотел вернуться обратно в армию. С начала марта желание быть полезным стране, помочь нашим ребятам в зоне спецоперации на Украине, стало основным.
«Я уверен, что к своей стране нужно относиться как к семье. Я не могу даже допустить, что моим близким кто-то будет угрожать. И мне неважно, прав мой родной человек или нет, кто что мне про него говорит, – я буду его защищать!», – со сталью в голосе проговорил Артур. «У меня растет сын. И те «ценности», которые нам навязывают с Запада – мне и моей семье чужды. Я хочу, чтобы у моего ребенка были правильные традиции нашей семьи, страны. Основы, которые передаются из поколений в поколения!».
В конце беседы Артур признался, что страх у него, безусловно, есть. Но он не сравнится с огромным желанием помочь своей стране.
«Я же живой человек и мне, конечно, страшно. Но внутри такой драйв, адреналин! От одной мысли о том, что я могу стать частью чего-то важного, любые тревоги и сомнения пропадают», – подытожил Артур Салимов.
«Знаю, что будет нелегко, но кроме нас людей никто не защитит»
Самый старший из сегодняшних контрактников – 50-летний житель Набережных Челнов Улукбек Халматов. С первого взгляда на него становится понятно – перед тобой настоящий военный. Выправка, стать, разговор – четко, коротко, по делу.
«У меня обычная история. Я сам детдомовский. И дисциплина мне привита с детства. В детском доме иначе нельзя… С малых лет мечтал стать военным, грезил. Пробовал поступать в Казанское танковое училище. Не прошел – поддержки не было», – вспоминает Улукбек.
В армию Улукбек пошел в 90-м году. Присягу давал еще при СССР, а вот закончил службу уже совсем в другой стране…
«Я родился в Советском Союзе, присягу давал этой стране. Отправили служить в ВДВ. Сперва в учебный центр в Литве, потом перевели в Рязань. Там узнали, что в Москве – путч, штурм «Белого дома». Нашу дивизию отправили на защиту Дома правительства. За события тех лет до сих пор храню наградные часы и благодарность от правительства», – вспоминает челнинец.
После окончания срочной службы Улукбек уволился, приехал в Автоград, где семь лет проработал на должности старшего стрелка в филиале «КАМАЗ-Режим-Охрана». В 99-м году новые потрясения – Запад во главе с США обвинил власти Югославии в этнических притеснениях и чистках албанцев на территории Косово. НАТО потребовало, чтобы из Косово и Метохии ушли все сербские войска, однако получили отказ от властей Белграда.
В марте на города Югославии полетели бомбы. Массированным бомбардировкам подвергались как военные, так и гражданские объекты.
«Узнав об этих событиях, я не мог оставаться в стороне. Пришел в комиссариат, попросился на службу в Югославию, но немного опоздал. Меня отправили на вторую военную компанию в Чечню. Оттуда после двух месяцев переподготовки с миротворческими войсками прибыл в Югославию, где сменил ребят на аэродроме «Слатина» в косовской столице Приштине. Тогда 200 наших отважных десантников захватили и удерживали аэропорт, не давая натовцам в него зайти. Потом еще два года прослужил в Югославии, защищал детей, мирное население. Бвало такое, что мы, вояки, провожали ребят от дома до школы и обратно», – продолжил свой рассказ Улукбек Халматов.
Жизнь Улукбека так или иначе связана с военной службой. Когда началась военная спецоперация на Украине вопрос ехать или нет не возникал.
«Я знаю, что будет нелегко, я уже дважды такое проходил. Все, что сейчас творится на Украине – идет по одному и тому же сценарию. Что Югославия, что другие страны. Но там обижают наших, наши традиции пытаются втоптать в грязь, нашу веру, семейные ценности. Нарушают их. Мне страшно и обидно от того, что там происходит. И я четко знаю, что, если мы людей не защитим, этого никто не сделает. Как говорится – никто кроме нас!» – с улыбкой сказал контрактник.
Ждать Улукбека в Челнах остаются двое сыновей, старшему из которых 15 лет, младшему через пару дней исполнится 14, и бывшая жена. Несмотря на развод, бывшие супруги смогли сохранить теплые дружеские отношения.
«Сыновья немного настороженно относятся к моему решению. Знают, куда я иду. Но они взрослые ребята и прекрасно понимают, что иначе нельзя! Я хочу показать своим примером, что не стоит бояться. Если Родина в опасности, любой мужчина должен идти ее защищать. Я присягу давал – нужно оправдать», – с гордостью отметил Улукбек.
Сейчас в зоне спецоперации служат несколько знакомых Улукбека. Некоторые уже вернулись домой, кто-то погиб. Новость о том, что в Татарстане формируются именные батальоны, контрактник воспринял с радостью.
«Это очень правильное решение. Я полностью это поддерживаю. Министерство обороны страны дает нам, ребятам с одного региона, возможность воевать плечом к плечу. А у нас тут – только проверенные, надежные. С такими в бой идти не страшно», – закончил свой рассказ Улукбек Халматов.
«Звонят по ночам, просят взять их в зону СВО на Украину»
Перед отправкой в воинские части почти каждый контрактник знакомится с ним – старшим инструктором пункта отбора на военную службу по контракту Виктором Никитиным.
«Ежедневно от нас на службу по контракту убывают порядка 10 граждан. Это ребята со всех районов республики, прошедшие тщательный отбор. Все исключительно на добровольных началах – силком в армию никого не тащим, идут по зову сердца. К примеру, в марте, с момента начала военной спецоперации, нам звонили и днем, и ночью. Был шквал звонков. Сейчас чуть приутихло», – рассказал офицер.
Сейчас контракт можно подписать на срок от 4 месяцев. При желании, военнослужащий его может продлить уже на месте. В каждой воинской части есть штабы, которые функционируют, как «живой организм».
Бывает и так, что контракт подписан, военнослужащий отправился в часть на подготовку, но понял – не его.
«С марта у нас было два подобных случая. Но контрактники не отказывались служить, они просто понимали, что выбрали не ту «профессию». Расторгали договор, возвращались в республику, где заново заключали контракт и уже шли на ту позицию, которая им больше подходит», – подчеркнул Виктор Никитин.
Ежедневно в военный комиссариат РТ поступает как минимум 2 звонка от представительниц прекрасной половины человечества. Девушки, наравне с мужчинами, хотят и готовы служить.
«Звонки от женщин поступают. Ежедневно 3-4 обращения. Сегодня позвонила 54-летняя врач-терапевт. Говорит – хочу служить. Но вакантных должностей в данный момент нет и нам приходится им отказывать. Мы собираем их сведения, и, если поступает информация о необходимости такой должности, связываемся. Кандидат проходит весь отбор и в случае годности – отправляется на службу по контракту», – объяснил Никитин.
В конце беседы Виктор Никитин отметил, что все контрактники – профессионалы своего дела, которые точно знают, куда и зачем идут.
«Главное, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми!», – завершил разговор Виктор Никитин.