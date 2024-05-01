К стелле «Казань — город трудовой доблести» возложили цветы почетные гости и ветераны

Сегодня, в праздник Весны и Труда, возложили цветы к стелле «Казань – город трудовой доблести», которая находится рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2». В церемонии возложения цветов участвовала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Дорогие представители предприятий РТ! Абсолютно ясно, что сегодня ваш труд — это созидание. Дорогие молодые люди, присутствующие на возложении! Мне хочется пожелать каждому из вас быть достойными поколения победителей, людей, которые выстояли и смогли доказать, что нацизму не место на этой земле», — сказала Фазлеева.

От лица Раиса РТ Рустама Минниханова она поблагодарила ветеранов за труд и поздравила с наступающим Днем Великой Победы, который страна будет праздновать 9 мая.

«Мы гордимся своей страной, верим в свою страну. Труд Республики Татарстан и всех, кто живет в республике, направлен на Победу», — отметила вице-премьер региона.

Церемонию было решено провести 1 мая, когда по всей стране славят людей труда. В событии также участвовал Первый замминистра промышленности и торговли Республики Татарстан Родион Карпов.

«Предприятия республики всегда стояли на страже интересов, суверенитета и безопасности нашей страны, наших граждан. Многие десятилетия побед, достижений и славы связывают ряд поколений: наших дедов, отцов и нас сейчас, современников, которые также столкнулись с агрессией, которая пришла с Запада», — сказал он.

Карпов отметил, что работники предприятий и в тылу, и на передовой служат Родине.

«Низкий поклон ветеранам! Низкий поклон тем, кто находится сейчас в зоне СВО», — заключил замминистра промышленности и торговли Татарстана.

Мэрию Казани представляла заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«Казань уже четыре года гордо носит звание „Город трудовой доблести“. Для нас это не только большая честь, но и большая ответственность. Мы должны не только сохранить память предков, но и передать опыт будущему поколению», — сказала Сагитова и поблагодарила работников предприятий за труд, самоотверженность и преданность делу.

Следом слово взяла председатель союза «Федерации профсоюзов Республики Татарстан» Елена Кузьмичева. Она поздравила всех с Первомаем и грядущим праздником Великой Победы.

«Эти два праздника духовно близки и не потому, что празднуются в начале мая, а потому что их объединяет солидарность и единение перед вызовами, которые стоят перед нашим народом и страной. С огромными словами благодарности к вам, работникам промышленных предприятий, работникам всех сфер деятельности. Конечно же, низкий поклон нашим ветеранам! Спасибо за мирное небо, под которым мы долгие годы смогли жить!», — заявила Кузьмичева.

Она отметила,что и сегодня жители России встали на защиту рубежей и поблагодарила тех, кто сражается в зоне СВО, а также труженников предприятий за гуманитарную помощь.

Затем почетный караул Казанского танкового училища возложил венок к стелле «Казань — город трудовой доблести», после чего к монументу направились почетные гости, работники татарстанских предприятий и ветераны труда.

Напомним, что указом Президента РФ Владимира Путина от 2 июля 2020 года Казани было присовено звание «Город трудовой доблести». Сегодня это звание носят 63 города страны. Стеллу «Казань – город трудовой доблести» почти год назад открывал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Казань в годы Великой Отечественной войны была важнейшим тыловым центром страны, где «ковали» Победу. В 1941 году сюда было эвакуировано 70 предприятий из центральных и западных регионов. Для фронта производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снарядов.