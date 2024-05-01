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Фазлеева: «Казань действительно была и остается городом трудовой доблести»
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева возложила цветы к стеле «Казань – город трудовой доблести».
«Казань действительно была и остается городом трудовой доблести. Благодаря работе предприятий республики сегодня мы являемся одним из опорных регионов РФ, на которые возложено много задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Дорогие ветераны, все это ваши традиции, все это ваш вклад в Победу. Победу 1945-го, в Победу в современном мире», – заявила Фазлеева.
От лица Раиса Татарстана Рустама Минниханова она поблагодарила ветеранов за труд, за наставничество, за созидание и за то, что сегодня республика процветает.
«Мы гордимся вами, мы благодарим вас за ваш труд!» – сказала заместитель Премьер-министра РТ.
26-метровая стела «Казань – город трудовой доблести» появилась рядом с вокзалом «Казань-2» в прошлом мае. В церемонии открытия принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов. Указом Президента России Владимира Путина звания «Город трудовой доблести» были удостоены 63 промышленных центра страны, включая Казань.
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