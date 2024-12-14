К созданию региональных учебников по истории приступили 33 субъекта РФ

В ближайшее время все 89 субъектов РФ создадут региональные учебники по истории. К этой работе уже приступили 33 региона. Об этом сообщил замначальника Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко в КФУ.

«Кто-то уже имеет готовые учебники. Например, региональный учебник Татарстана отличается удивительной глубиной в историческом содержании. При этом очень тонко выверены все наиболее сложные вопросы, которые были в истории», – заявил он на пленарном заседании межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории.

Региональные учебники «История нашего края» будут включать три исторических периода, рассказала по видеосвязи замминистра просвещения России Ольга Колударова.

«В пятом классе школьники познакомятся с историей своего региона в период до образования Российского государства и до вхождения в его состав. Очень важно знать о своей малой родине. В шестом классе продолжится изучение истории родного края в средние века и до начала ХХ века. Завершится курс родной истории в седьмом классе. Это уже начало ХХ века и настоящее время», – пояснила она.

Колударова подчеркнула, что сейчас главная задача – формирование единого образовательного и воспитательного пространства. И все российские школы уже работают по единым федеральным образовательным стандартам.

«Изучение истории России полностью приведено к единообразию. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности объективной трактовки истории. Именно поэтому сегодня мы работаем над единым подходом преподавания истории в школах», – отметила она.

По словам спикера, в федеральный перечень уже включена вся линейка учебников по истории России и всеобщей истории с 5 по 11 класс. Внесены изменения в федеральные образовательные программы. Предусмотрено планирование урока, изменено количество часов по преподаванию истории и содержание предмета.

В Казани с 12 декабря проходит межрегиональная конференция по разработке учебников региональной истории. Ее работа завершится 15 декабря. Участниками форума стали представители департаментов образования более 30 регионов России.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом при поддержке Минпросвещения РФ и Правительства Татарстана.