К середине недели в Татарстане похолодает до нуля градусов

На этой неделе в Татарстане сохранится неустойчивая погода, а к четвергу похолодает до нуля градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

4 мая республика окажется под влиянием циклона и его активных атмосферных фронтов. Ожидаются дожди, местами грозы и сильный ветер с порывами до 17–22 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет показывать от +14 до +9 градусов, днем — от +17 до +22. На юге и востоке региона воздух прогреется до +27 градусов.

В среду в тыловой части уходящего циклона местами пройдет небольшой дождь. Днем ожидается сильный западный, северо-западный ветер порывами 15–17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7, днем ожидается не выше +14 градусов.

6 мая ночью под влиянием тылового гребня существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров опустятся до отметок 0..+5 градусов. Днем, несмотря на близость атмосферных фронтов, также без существенных осадков. В дневные часы воздух прогреется до +20 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 7 и 8 мая республика будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков небольшая. Температурный фон заметно повысится: ночью до +11 градусов, а днем до +23 градусов.