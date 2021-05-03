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Ру Тат
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3 мая 2021  17:00

В Татарстане ожидается потепление до +27 градусов

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Завтра, 4 мая, под влиянием циклона и его активных атмосферных фронтов установится теплая, но неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Прогнозируются дожди, ночью — не везде и небольшие. В отдельных муниципалитетах, в том числе и в Казани, вероятны грозы, предупреждают синоптики.

Кроме того, местами по региону, включая его столицу, порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 17–22 м/с (в Казани — 15–20 м/с).

В темное время суток температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +17, +22 градусов, а на юге и востоке Татарстана — и до +27 градусов, отмечают метеорологи.

прогноз погоды прогноз погоды в татарстане гидрометцентр рт
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