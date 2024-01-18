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К саммиту стран БРИКС в Казани готовят 10 президентских номеров
К саммиту стран БРИКС, который Казань примет в октябре, уже есть 10 президентских номеров для вип-гостей. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
«В настоящее время средства размещения Казани располагают 10 президентскими номерами и 140 люксами. Это все крупные отели категории 5, 4 и 3 звезды», – сообщила Санникова.
Она рассказала, что организаторы саммита БРИКС выдвигают определенные требования к средствам размещения –категории номеров в отелях, их квадратуре, наполнению. Важны также расположение самого отеля и прилегающая инфраструктура.
Подробнее – в материале «Будет столько, сколько надо»: где Казань найдет президентские люксы для гостей БРИКС.
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