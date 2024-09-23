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Общество 23 сентября 2024 09:23

К саммиту БРИКС весь коллектив «Казань Экспо» вакцинировался от гриппа

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К саммиту БРИКС весь коллектив «Казань Экспо» вакцинировался от гриппа
Фото:©«Татар-информ»

Весь коллектив «Казань Экспо» прошел вакцинацию от гриппа в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября текущего года.

«Казань Экспо» станет одной из основных площадок для мероприятий саммита, поэтому в приоритете – безопасность гостей и сотрудников, отметили в руководстве комплекса.

«Раисом Республики Татарстана [Рустамом Миннихановым] поставлена задача организовать подготовку и проведение саммита на самом высоком уровне, и основным приоритетом прежде всего является у нас безопасность и здоровье наших посетителей и гостей. В связи с этим было принято решение о 100% вакцинации всего коллектива», – заявил в интервью журналисту ГТРК «Татарстан» гендиректор АНО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев.

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#саммит БРИКС #вакцинация от гриппа #казань экспо
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