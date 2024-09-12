На парковке аэропорта «Казань» установят новые шлагбаумы на 4 млн рублей

На парковке Международного аэропорта «Казань» установят новые шлагбаумы на 4 млн рублей, следует из материалов тендера на портале госзакупок.

Установить 10 новых шлагбаумов планируют для оптимизации транспортного потока на территории воздушной гавани и для более эффективной пропускной способности на выезде из территории аэропорта.

Общая стоимость на новые шлагбаумы и их установку — более 4 млн рублей, которые будут выделены из бюджета заказчика. Им выступает АО «Международный Аэропорт "Казань"».

Шлагбаумы должны быть поставлены в течение месяца после заключения контракта. Затем поставщику дается 10 дней на монтаж и пуско-наладочные работы.