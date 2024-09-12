Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На парковке аэропорта «Казань» установят новые шлагбаумы на 4 млн рублей
На парковке Международного аэропорта «Казань» установят новые шлагбаумы на 4 млн рублей, следует из материалов тендера на портале госзакупок.
Установить 10 новых шлагбаумов планируют для оптимизации транспортного потока на территории воздушной гавани и для более эффективной пропускной способности на выезде из территории аэропорта.
Общая стоимость на новые шлагбаумы и их установку — более 4 млн рублей, которые будут выделены из бюджета заказчика. Им выступает АО «Международный Аэропорт "Казань"».
Шлагбаумы должны быть поставлены в течение месяца после заключения контракта. Затем поставщику дается 10 дней на монтаж и пуско-наладочные работы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»