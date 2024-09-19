К саммиту БРИКС Эрмитаж везет в Казань спецвыставку раритетов стран-участниц

Музей-заповедник «Казанский Кремль» к форуму БРИКС, который пройдет в столице Татарстана, подготовил совместно с Государственным Эрмитажем специальную выставку. Под названием «„Мужи благородства спешат ко двору…” Пир и охота в странах Востока» она будет работать в Центре «Эрмитаж-Казань» с 26 сентября по 27 октября.

Портрет Мухаммада Муаззама с соколом. Деканская школа, Индия. 1670–1680-е годы. Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Мы попросили Михаила Борисовича [Пиотровского] (директор Государственного Эрмитажа — прим. Т-и), чтобы „Эрмитаж” дал свой ответ форуму БРИКС. И он нас поддержал. Музей сформировал отдельные перечни экспонатов, отдельную идею. Это будет небольшой выставочный спецпроект, посвященный дипломатическим дарам, официальному протоколу и церемониям при дворах таких стран как Индия, Иран, Египет, Китай. Выставка будет идти параллельно с большим проектом ”Не верь глазам своим…” Иллюзии в искусстве” и расположится в дополнительных залах Центра „Эрмитаж-Казань”», — рассказал в интервью «Татар-информу» директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Историко-культурные регионы Индии, Ирана, Египта и Китая, напоминают организаторы выставки, дали человечеству великие культуры, колоссально влиявшие как друг на друга, так и на весь мир.

Коробка со сценой охоты Фатх-Али-шаха. Иран, первая треть XIX века. Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

На выставке будут представлены в основном предметы XVII–XIX веков — например, произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладные раритеты, дающие представления о роскошных пиршествах и шумных охотах прошлого. Это и восточная миниатюра, графика, и изделия из металла, кости, терракоты и фарфора.

Посетители увидят кубки, чаши, блюда, кувшины, игровые наборы шахмат и карт, курильницы, кальяны, роскошные китайские фарфоровые блюда эпохи Цин, изысканные миниатюры могольской школы, пиршественную посуду мамлюкского Египта и так далее. Серебряные блюда империи Сасанидов — самые ранние предметы иранского искусства, которые представит выставка. Это государство, существовавшее в 224–651 годах, некогда объединяло огромные территории Ирана, Средней Азии, Междуречья и Аравийского полуострова.

Блюдо с изображением всадника на охоте. Иран, VIII век. Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

26 сентября по выставке проведет два сеанса кураторской экскурсии автор концепции — младший научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Константин Петров. Записаться на них можно по двум ссылкам. Также в этот день будет презентована интерактивная программа по выставке для детей и родителей. На это мероприятие также можно записаться по ссылке.

С 27 по 29 сентября на экскурсию по выставке уже от сотрудников Центра «Эрмитаж-Казань» и на интерактивную программу можно будет прийти по предзаписи с билетом.