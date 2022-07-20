К пристани острова Свияжск в августе пришвартуются 28 теплоходов

К пристани музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в августе пришвартуются 28 теплоходов. В целом за сезон в Зеленодольском районе произойдет более 150 судозаходов. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель директора музея-заповедника по развитию туризма Виктория Софьина.

«Планируется предоставить экскурсионное обслуживание при более 150 судозаходах туристических (или круизных) теплоходов, без учета ежедневного приема гостей острова регулярного сообщения Казань — Свияжск — Казань», — уточнила собеседница агентства.

За июнь и прошедшую часть июля к пристани причалили 48 судов, еще 28 планируется принять в августе, 62 судозахода планируется с 21 июля и до середины октября.

«Из фишек нового сезона ежедневно с 17 мая в Свияжск ходит теплоход „Добрый“ компании „Спутник-Гермес“. На борту у него находятся 80 человек, всегда полная посадка. Среднее время стоянки — три часа», — отметила Виктория Софьина.

Музей-заповедник также сотрудничает с компаниями «Водоход», «Инфофлот», «Созвездие», «Две столицы», «Мостурфлот», «Речфлот», судоходной компанией «Белый Лебедь», «Волна», «Кубань», круизной компанией «Кама-Трэвэл», «Круиз» и другими организациями. В этом году в Свияжск стали ходить теплоходы компаний «РусВояж» и «Донинтурфлот».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Свияжске планируется создать детскую судоверфь.