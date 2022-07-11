В Свияжске планируется создать детскую судоверфь

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» планируется создать детскую судоверфь. Расположится она на дебаркадере, которые в этом году отреставрируют. Такими планами поделился архитектор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Павел Тиняев.

Дебаркадер (элемент транспортной инфраструктуры, предназначенный для перегрузки пассажиров и грузов, а также размещения специального оборудования и помещений для организации погрузочно-разгрузочных работ – прим.ред), построенный в Костроме в 1969 году, был собственностью Казанского речного техникума, где юные речники учились водолазному делу. В прошлом году водный объект доставили в Свияжск, а буквально через месяц его реставрацией займутся волонтеры «Том Сойер феста». После этого на нем создадут детскую судоверфь.

Эти подробности стали известны на фестивале, который в минувшие выходные прошел в Северном морском музее Архангельска в рамках проекта «Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения».

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

На фестивале в Архангельске также провели II Поморскую карбасную регату, к которой присоединился фотограф, член союза дизайнеров России и союза фотохудожников России Андрей Богданов.

«Карбас — это двухвесельное парусно-гребное судно с двумя парусами, распространенное у поморов и других народов севера. Наши коллеги сопровождали регату на судейском катере, а Андрей Богданов сделал серию художественных фотоснимков, которые станут частью коллекции музея-заповедника „Остров-град Свияжск“ и обязательно будут участниками будущих экспозиций», — рассказала начальник пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

На верфи товарищества поморского судостроения открылась выставка фотографа Александра Семенова «Лодки. Волга» из музейных фондов Свияжска. Для нее архангельские партнеры музея-заповедника предоставили необычный выставочный зал – он расположен прямо внутри корпуса строящейся на верфи 19-метровой поморской шхуны.

Тиняев также анонсировал конференции по проблематике народного судостроения – она пройдет в Свижске в октябре. По его словам, в прошлом году она собрала более 30 участников из Москвы, Ульяновска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Городца, Иваново, Ханты-Мансийска, Калининграда, Екатеринбурга, Астрахани, Казани, Болгара и Свияжска. Жители Архангельска выразили желание принять участие в мероприятии. А в будущем году музей-заповедник планирует организовать выставку изразцов из Архангельска.