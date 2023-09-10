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К полудню в Буинском районе проголосовали 70% избирателей
В Буинском районе единый день голосования традиционно проходит активно. По данным на 12.00, в выборах муниципальных депутатов приняли участие 70% избирателей.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования, дополнительные выборы депутатов представительных органов власти проходят в шести округах района. Объезд избирательных участков вместе с сыновьями совершил глава района Ранис Камартдинов.
«Вместе с Рамзаном и Рахимом посетил избирательные участки. Явка в нашем районе традиционно высокая еще с самого утра», — отметил руководитель.
Также в местах голосования проходят и дополнительные активности. Так, в селе Рунга организовали выставку, посвященную Расулу Гамзатову, и читали стихи великого поэта, чье столетие со дня рождения отмечается в эти дни.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что впервые голосующие татарстанцы получают сувениры на избирательных участках.
Фото, видео: пресс-служба Буинского района РТ.
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