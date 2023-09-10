К полудню в Буинском районе проголосовали 70% избирателей

В Буинском районе единый день голосования традиционно проходит активно. По данным на 12.00, в выборах муниципальных депутатов приняли участие 70% избирателей.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования, дополнительные выборы депутатов представительных органов власти проходят в шести округах района. Объезд избирательных участков вместе с сыновьями совершил глава района Ранис Камартдинов.

«Вместе с Рамзаном и Рахимом посетил избирательные участки. Явка в нашем районе традиционно высокая еще с самого утра», — отметил руководитель.

Также в местах голосования проходят и дополнительные активности. Так, в селе Рунга организовали выставку, посвященную Расулу Гамзатову, и читали стихи великого поэта, чье столетие со дня рождения отмечается в эти дни.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что впервые голосующие татарстанцы получают сувениры на избирательных участках.