К новым микрорайонам в Усадах за 424 млн рублей подведут теплосети

В расположенное под Казанью село Усады Лаишевского района Татарстана за более чем 424,1 млн рублей подведут сеть теплоснабжения. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Из документации к тендеру следует, что подрядчик должен будет провести земляные работы и проложить наружные сети теплоснабжения, а также построить автоматизированную блочно-модульную водогрейную котельную.

Подача заявок завершится 16 июня, исполнителя определят 20 июня. Работы должны быть выполнены к 30 ноября следующего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к новым микрорайонам в Лаишевском районе подведут сети канализации за 235 млн рублей. Их также предполагается построить к 30 ноября 2024-го.