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К новым микрорайонам в Лаишевском районе подведут сети канализации за 235 млн рублей
В расположенное под Казанью село Усады Лаишевского района Татарстана за более чем 235,6 млн рублей подведут канализационные сети. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Их выполнение позволит обеспечить комплексное освоение 179 гектаров территории — там построят новые микрорайоны и объекты инженерной инфраструктуры. Средства поступят из республиканского бюджета.
Из документации к тендеру следует, что протяженность самотечной канализации должна составить 5,3 километра, а напорной — 2,3 километра. Запланировано возведение канализационной насосной станции КНС-1.
Объекты будут подключаться к сети водоотведения по согласованию с собственником сетей «с учетом увеличения мощности КНС „Березовая роща“ в рамках договора технологического присоединения». При этом разрешенный объем водоотведения не может превысить общую максимальную разрешенную нагрузку по канализованию в 11,3 тыс. куб. метров в сутки.
Подача заявок завершится 15 июня, подрядчика определят 19 июня. Работы должны быть выполнены к 30 ноября следующего, 2024 года.
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