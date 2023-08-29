К новому учебному году в Казани капитально отремонтируют 17 школ

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В новом учебном году в Казани после капитального ремонта, проведенного по федеральной программе, откроются 17 школ. Сегодня все учебные заведения готовы, рабочие доделывают последние штрихи, заявил мэр города Ильсур Метшин в ходе осмотра обновленной татаро-английской гимназии №16 в Приволжском районе

«Считанные дни остаются до начала нового учебного года. <…> Мы системно из года в год создаем условия для наших детей и уважаемых преподавателей – надеемся, что новый учебный год будет удачным, как для детей, так и для педагогов и родителей», – приводит слова Метшина его пресс-служба.

В ходе капремонта учреждения образования делают более современными и комфортными. Так, в гимназии №16 обновили зоны рекреации, кабинеты, бассейн и актовый зал на 140 мест, где установили современное мультимедийное оборудование. Здесь за парты в новом учебном году сядут более 1,2 тысячи детей, в том числе 80 первоклассников.

Кроме того, осенью на территории гимназии откроется ФОКОТ, заниматься на котором смогут не только учащиеся, но и жители близлежащих микрорайонов. Он будет включать в себя волейбольную, баскетбольную и футбольную площадки, четыре легкоатлетические дорожки, зону для воркаута. На сегодняшний день работы выполнены на 11%.

Напомним, в Казани сохраняется дефицит учебных заведений на фоне активно строящихся микрорайонов. Для решения этой проблемы специалисты предлагают разрешить изымать земельные участки под строительство соцобъектов.