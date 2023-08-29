В Казани предложили разрешить изымать земельные участки для строительства соцобъектов

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Из-за активного строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов в Казани остается острым вопрос нехватки социальных объектов. В первую очередь речь идет о школах и детсадах. Решением проблемы могло бы стать разрешение на изъятие участков для строительства соцобъектов, отметил депутат Госдумы Илья Вольфсон на совещании, которое прошло в Казанской Ратуше с участием мэра Ильсура Метшина.

С учетом объема вводимого в эксплуатацию жилья дефицит мест в школах в 2021-2022 годы составил почти 12 тысяч мест, в детсадах – порядка 6 тыс., сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он предложил обсудить меры, которые необходимо принять на законодательном уровне, чтобы решить эту проблему, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Правительство России поставило задачу до 2030 года построить 1 млрд кв.м жилья, отметил Метшин. В ближайшие годы Татарстану нужно выйти на 3 млн кв.м, из которых в Казани должно быть построено 1 млн 250 тыс. кв. м. Мэр подчеркнул, что новые ЖК в городе строятся комплексно со всей необходимой инфраструктурой, а проблемы с нехваткой соцобъектов возникают в развивающихся или уже застроенных ИЖС поселках и на границе с Казанью.

«Решением тут может стать расширение перечня объектов, под строительство которых допускается изъятие земельных участков, объектами социальной инфраструктуры. Разумеется, в первую очередь должны быть защищены права и интересы самих граждан», – предложил Вольфсон.

Он подчеркнул, что зачастую собственники заинтересованы продать свой участок, ставший нерентабельным, но не могут найти покупателей. «Сегодня нет законной процедуры, которая позволит провести такой выкуп и сформировать земельный участок, необходимый для строительства», – отметил депутат.

Также он предложил разрешить застройщикам в качестве альтернативы проектному финансированию и эскроу-счетам работать со средствами дольщиков по спецсчетам. При этом застройщик должен взять на себя обязательство за свой счет строить в регионе школы и детсады или ремонтировать уже имеющиеся соцобъекты. В таком случае источником финансирования могут стать средства, которые застройщик направляет на погашение процентной ставки банкам.

Застройщики – представители «Унистрой», «Сувар-Казань», «СМУ-88», «Ак Барс Девелопмент» – поддержали инициативы, предложенные для решения проблемы, передает пресс-служба мэрии.

Напомним, накануне в Управлении образования сообщили, что Казань остается одним из городов-рекордсменов по вводу новых учебных заведений. При этом почти 30 микрорайонов по-прежнему испытывают дефицит школ.