К началу учебного года появится новый учебник истории с разделом о спецоперации

Новый учебник истории для российских школ с разделом, посвященным специальной военной операции на Украине, будет готов к началу нового учебного года. Он будет рассчитан на учеников старших классов, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он (учебник — прим. Т-и) будет подготовлен для старших классов», — пояснил министр.

В начале декабря прошлого года Президент РФ Владимир Путин назвал вопросом общенационального значения создание новых школьных учебников по истории и обществознанию. При этом сообщалось, что в учебниках по истории появится раздел, посвященный специальной военной операции на Украине, инициированной российским лидером.

В этом году Минпросвещения рассчитывает провести апробацию новых учебных пособий, а с 2024-2025 учебного года — массово использовать их в школах страны.