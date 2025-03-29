К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

В Казани провели Совет глав регионов при полпреде Президента РФ в ПФО, российско-американские переговорщики согласовали Черноморскую инициативу, Госсовет РТ отмечает свое 30-летие, 25 лет назад Россия выбрала Путина, в Татарстане начался набор в бригаду спецназа для участия в СВО: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Игорь Комаров заявил на заседании Совета: данные социологии показывают, что уровень отношения к мигрантам в округе находится на исторически минимальном уровне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что нам делать с мигрантами: в Казани провели Совет при полпреде Президента РФ в ПФО с участием глав регионов округа

Событие недели в жизни Приволжского федерального округа – в Казанской Ратуше прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов. Присутствовали главы всех регионов округа.

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров заявил на заседании Совета: данные социологии показывают, что уровень отношения к мигрантам в округе находится на исторически минимальном уровне. Это формирует предпосылки для конфликтов на национальной почве, что может стать одним из общественно-политических рисков для всей страны.

При этом, подчеркнул Комаров, миграционные потоки оказывают значительное влияние на состояние экономики всех регионов ПФО. За счет привлечения иностранных работников удается частично компенсировать дефицит на рынке труда. По стране существует проблема криминогенной обстановки вокруг мигрантов, однако в округе ситуация в этом отношении обнадеживающая – есть тенденция к снижению количества совершаемых ими преступлений. Правда, в среднем эти преступления становятся более тяжкими.

«В 2024 году отмечается сокращение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Но среди них растет доля тяжких и особо тяжких составов. Растет количество преступлений экономической направленности, в том числе мошенничеств, коррупционных преступлений, совершенных иностранными гражданами», – пояснил полпред Президента России.

На 1 марта этого года в ПФО находились более 500 тыс. иностранных граждан. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Чаще всего приезжают ради работы в найме и учебы.

На сегодняшний день в стране нелегально находятся порядка 650 тыс. иностранных граждан. Разработана новая система под названием «Реестр контролируемых лиц», которая позволит более четко работать с такими мигрантами. Сейчас проходят последние настройки этого механизма, в полную силу он заработает с 1 мая, рассказал участникам заседания по видео-конференц-связи первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

В августе прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий нам подписывать постановления о депортации тех, кто находится в нашей стране незаконно Фото: © Григорий Сысоев / «Татар-информ»

«В августе прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий нам подписывать постановления о депортации тех, кто находится в нашей стране незаконно, а также создать реестр контролируемых лиц. Сейчас мы донастраиваем этот механизм. С 1 мая начнется жесткая работа по высылке людей, которые находятся в стране нелегально», – заявил он.

Дальнейшая часть заседания прошла в закрытом режиме. По ее завершении Игорь Комаров и Раис Татарстана Рустам Минниханов вышли к журналистам.

«Мы четко понимаем, что без привлечения мигрантов не можем решить те вопросы, которые стоят сегодня перед нашей экономикой. Но здесь нужна система и механизмы, которые помогли бы им в адаптации и получении квалификации. Такие подходы реализованы в ОЭЗ «Алабуга» и на КАМАЗе. Это целевые наборы, подбор персонала по подготовке рабочих. Мало просто взять мигранта на работу, нужно заниматься его социализацией», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы четко понимаем, что без привлечения мигрантов не можем решить те вопросы, которые стоят сегодня перед нашей экономикой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что многие мигранты приезжают в Россию с семьями. С учетом этого также необходима определенная работа, в частности нужно создать курсы для детей по изучению русского языка.

До начала заседания его участники побывали на нескольких татарстанских предприятиях, ведущих подобную работу. По итогам этих посещений Игорь Комаров назвал решение вопросов миграционной политики в республике образцовым.

Действительно, можно с полной уверенностью констатировать, что Татарстан служит примером проведения грамотной миграционной политики. Но успокаиваться не стоит – это направление требует постоянного неустанного внимания. Главными приоритетами остаются обеспечение безопасности в обществе и безболезненная адаптация мигрантов к жизненному укладу, сложившемуся в республике.

Вторая зерновая: российско-американские делегации согласовали Черноморскую инициативу на переговорах в Эр-Рияде

На этой неделе внимание всего мира было приковано к российско-американским переговорам в Эр-Рияде. От России в них участвовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, от США, по данным Reuters, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон.

На этой неделе внимание всего мира было приковано к российско-американским переговорам в Эр-Рияде Фото: © МИД РФ

По итогам встречи 24 марта Россия согласилась на возобновление так называемой Черноморской инициативы. Что это такое? Черноморская инициатива (или Черноморская зерновая инициатива) – это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины. После начала СВО морские маршруты, по которым эта страна поставляла около 90% этих грузов, оказались перерезаны Российской армией и флотом. Заменить морской путь железнодорожным невозможно из-за разницы в ширине колеи на Украине и в сопредельных странах ЕС. Также невозможно перевезти такой объем грузов автотранспортом.

Формальное и неформальное обсуждение возобновления поставок продовольствия c Украины началось еще в марте 2022 года по инициативе лидеров Турции, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и других стран. Они настаивали на том, что перебои с поставками могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, как это случилось во время «арабской весны». Российские официальные лица в публичной риторике соглашались на снятие блокады, но требовали ответного снятия западных санкций в отношении нашего экспорта и финансовой сферы.

Черноморская зерновая инициатива была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года. 29 октября того же года, после атаки украинских беспилотников на военные корабли в Севастопольской бухте, Россия объявила о приостановке своего участия в ней. Российские власти заявляли, что целью атаки стали корабли, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. После откровенного саботажа условий зерновой сделки 7 июля 2023 года Москва объявила об окончательном прекращении участия в соглашении.

Сергей Рябков отметил, что вопрос черноморской инициативы был проработан РФ и США в самых общих чертах: конкретных договоренностей нет, работа ведется Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

После переговоров в Эр-Рияде заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что вопрос Черноморской инициативы был проработан РФ и США в самых общих чертах: конкретных договоренностей нет, работа ведется. Россия готова возобновить работу над зерновым соглашением, но при выполнении ряда требований. Среди них – снятие санкционных ограничений с российских банков и их подключение к системе SWIFT. Это потребует согласия со стороны Евросоюза.

Параллельно Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года.

Ничего нового в требованиях России о снятии санкций нет – такие же условия были с нашей стороны и в 2022 году. Евросоюз на такие заявления Москвы отреагировал обратным образом – там начали работать над 17-м пакетом антироссийских санкций. Совершенно неадекватное поведение.

Что касается Украины, то ей Черноморская инициатива выгодна, но, как показала жизнь, Киеву совершенно наплевать на российско-американские договоренности. Украина продолжила атаки на энергетические объекты. В частности, были поражены объекты, связанные с транспортировкой казахстанской нефти в Европу, а также компрессорные станции. Если украинцы не соблюдают условия этого моратория, то зачем им соблюдать Черноморскую инициативу? В прошлый раз они это уже показали – атаковав корабли в Севастопольской бухте и использовав свой флот для перевозки военных грузов под прикрытием перевозок зерна. Теперь вся надежда на то, что американцы все-таки дожмут анархический киевский режим и заставят его сделать хоть какие-то шаги в мирном урегулировании конфликта, в том числе и соблюдением Черноморской инициативы.

А пока, видя неадекватность киевского режима, Владимир Путин прямо предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН и провести там выборы, которых страна была лишена по прихоти узурпатора Владимира Зеленского. Для переговоров о перемирии нужны вменяемые люди в руководстве Украины. Иначе придется сделать так, как сказал Путин в эту пятницу в Мурманске: «Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем».

Рустам Минниханов: «Я два раза был депутатом, когда избирался от района. Потом, будучи министром, сложил полномочия. Так что я ваш коллега. Большое спасибо вам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Единство целей при разнообразии мнений»: татарстанский парламент отмечает свое 30-летие

Событие недели в законодательной жизни республики – парламент Татарстана отмечает большой юбилей. 30 лет назад, 30 марта 1995 года, состоялось первое заседание Государственного Совета первого созыва.

Конечно, торжественный повод и круглая дата в истории демократического парламента Татарстана наложили свой отпечаток на его очередное заседание, которое состоялось в пятницу. В зале заседаний Госсовета яблоку негде было упасть. Здесь присутствовали бывшие депутаты, Раис республики, Премьер-министр РТ и многие другие. Прозвучали теплые слова, которые читались не по бумажке и были сказаны от всего сердца.

Например, Рустам Минниханов после награждения депутатов напомнил, что и сам выступал в этом качестве.

«Я два раза был депутатом, когда избирался от района. Потом, будучи министром, сложил полномочия. Так что я ваш коллега. Большое спасибо вам», – с улыбкой сказал Раис РТ.

В четверг в интервью «Татар-информу» глава высшего представительного органа республики Фарид Мухаметшин поделился рецептом успешной работы Госсовета Татарстана.

«Единство целей при разнообразии мнений – вот секрет парламентской работы. С первого созыва и по сей день в стенах Государственного Совета звучат самые разные точки зрения. Такой плюрализм существенно обогащает парламентскую повестку, ведь, как известно, в споре рождается истина», – отметил Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Единство целей при разнообразии мнений – вот секрет парламентской работы. С первого созыва и по сей день в стенах Государственного Совета звучат самые разные точки зрения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На пятничном же заседании спикер Госсовета рассказал о поступивших телеграммах от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и от своего коллеги – спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Но особняком стоит телеграмма первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Он стоял у истоков», – под аплодисменты зала подчеркнул Мухаметшин.

До этого Минниханов также подчеркнул в своем докладе роль Шаймиева в парламентской истории Татарстана. По его словам, первому Президенту РТ удалось не только преодолеть вызовы времени, но и заложить основы устойчивого развития республики. Раис РТ также выразил признательность депутатам и Фариду Мухаметшину за существенный вклад в развитие и стабильность Татарстана.

«Депутаты всех созывов всегда оперативно реагировали на изменения, находили решения, обеспечивающие стабильность республики и правовую защиту граждан. Все это позволило не только повысить качество жизни населения, но и укрепить статус нашей республики как опорного региона Российской Федерации. Можно с полной уверенностью говорить, что сегодня Госсовет республики выражает волю многонационального народа Татарстана, защищает и отстаивает интересы республики и ее граждан», – подчеркнул Минниханов.

Всего за шесть предыдущих созывов депутатами Госсовета было принято 2 613 законов, из них треть (855) – базовые, подготовлено и направлено в Госдуму РФ свыше 130 законодательных инициатив, 17 из которых обрели силу федерального закона.

Тридцатилетняя история профессионального парламента Татарстана была наполнена яркой, плодотворной и ответственной законодательной работой. Это были годы развития парламентской демократии, и деятельность депутатского корпуса республики строилась на принципах профессионализма, патриотизма и ответственности перед избирателями. Хочется пожелать Госсовету Татарстана так же прекрасно продолжать заложенные за 30 лет традиции служения народу республики!

Покидая Кремль, Ельцин обратился к своему преемнику с исторической фразой-напутствием: «Берегите Россию!» Фото: 20.kremlin.ru

В пантеоне великих навсегда: четверть века назад Россия выбрала Путина своим лидером

На этой неделе отмечалось 25-летие президентских выборов в России, по итогам которых Владимир Путин впервые стал главой государства. Этот человек оказал, оказывает и будет оказывать такое влияние на нашу страну и на весь мир, что уже вошел в пантеон великих российских государственников навечно.

31 декабря 1999 года тогдашний Президент РФ Борис Ельцин перевернул ход истории России, выступив с телевизионным обращением к согражданам. Которое, хотя и начиналось как традиционное новогоднее поздравление, запомнилось большинству россиян словами: «Я ухожу» и именем человека, на многие годы ставшего настоящим лидером страны.

«В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на Председателя Правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев, в соответствии с Конституцией, он будет главой государства. А через три месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы президента», - заявил с телеэкранов первый Президент страны.

И в тот же день, покидая Кремль, Ельцин обратился к своему преемнику с исторической фразой-напутствием: «Берегите Россию!»

19 декабря 2014 года Владимир Путин заявил на своей «прямой линии», что выполнил поручение бывшего главы государства.

«Я считаю, что не просто уберег страну, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», – ответил он на вопрос журналиста BBC.

Что касается Татарстана, то Путин сразу получил у жителей республики горячую и безоговорочную поддержку Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Что касается Татарстана, то Путин сразу получил у жителей республики горячую и безоговорочную поддержку.

Первая личная встреча Минтимера Шаймиева с ним состоялась еще в июле 1999 года. Интересно, что примерно в эти дни, по воспоминаниям тогдашнего руководителя администрации Президента РФ Александра Волошина, Ельцин в очень приватной беседе поделился с Шаймиевым тем, что планирует выбрать своим преемником Владимира Путина. Вот какой уровень влияния был у первого Президента Татарстана!

9 июля 1999 года Владимир Путин в должности директора ФСБ РФ прибыл в Казань, чтобы поменять главу республиканского управления спецслужбы.

«Был хороший летний день. Мы выехали на природу, у нас была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай», – вспоминал потом в интервью «РИА Новости» Минтимер Шаймиев.

Спустя некоторое время он признался Ельцину: «Владимир Владимирович показался мне цельным и искренним человеком». С этой оценкой первый Президент России согласился.

С тех пор, как мы уже отметили, в Татарстане стали безоговорочно поддерживать Владимира Путина. В марте 2000 года ему предстояло избавиться от приставки «и.о.» и выиграть досрочные президентские выборы. Задача была непростой, несмотря на растущую не по дням, а по часам популярность молодого политика в российском обществе.

В марте 2000 года ему предстояло избавиться от приставки «и. о.» и выиграть досрочные президентские выборы Фото: 20.kremlin.ru

Его тогда мало знали, все-таки стране он представлялся еще загадочной фигурой. Руководство Татарстана приложило тогда все силы для агитации и убеждения «за Путина». В результате по итогам мартовских выборов 2000 года свои голоса за него отдали 68,8% татарстанских избирателей при явке в 79,8%. В целом по стране цифры были такими: 52,94% голосов за Путина при явке 68,7%. Как видим, его поддержка в Татарстане был заметно выше общероссийских показателей. Эта традиция сохранилась и по сей день, причем процент поддержки российского лидера в республике растет от выборов к выборам.

На таких высоких результатах сказалась личная химия взаимоотношений Путина с татарстанцами. Президент РФ всегда признается в любви к жителям Татарстана и постоянно восхищается нашей республикой. Огромная поддержка федерального центра чувствуется всеми жителями региона, который буквально расцветает в последнее время как в экономическом, так и в социально-культурном отношении. Путин любит Татарстан – Татарстан любит Путина! Стоит ли удивляться его высоким электоральным результатам в республике? Все это совершенно искренне и заслуженно.

Стартовал набор в отряды спецназа для участия в СВО Фото: © «Татар-информ»

Нам нужны крепкие ребята: в Татарстане стартовал набор в бригаду специального назначения для участия в СВО

Событие в военно-патриотической жизни республики – стартовал набор в отряды спецназа для участия в СВО. Попытать свои силы в элитном боевом подразделении могут как молодые люди без опыта службы, так и опытные бойцы.

«Сейчас у нас появилась возможность заключить контракт тем, кто ассоциирует себя с элитными частями или ранее проходил в них службу. У нас открылись должности для комплектования бригады специального назначения. В части работает представитель спецназа», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата РТ Андрей Козлов.

По его словам, для отбора в часть спецназа действуют жесткие критерии – здоровье у кандидатов должно быть превосходным (категории А, А1, А2), приветствуются крепкие и физически развитые молодые люди.

«Возрастной ценз тоже другой. Для людей, не проходивших срочную службу или проходивших только ее, набор начинается от 18 до 25 лет. Для опытных военнослужащих верхняя планка по возрасту – до 30-35 лет. Попробовать себя могут и ребята, которым только предстоит пройти срочную службу. С приписным [свидетельством] 18-летние также могут заменить срочную службу на контрактную и получать не 2 тысячи рублей в месяц, а 210 тысяч, а также военный билет действующего военнослужащего», – дополнил Козлов.

Андрей Козлов: «Сейчас у нас появилась возможность заключить контракт тем, кто ассоциирует себя с элитными частями или ранее проходил в них службу» Фото: © «Татар-информ»

Напомним, что в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ достигает 2,8 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат по всей стране. Сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: от Татарстана новоиспеченный военнослужащий получит 2,1 млн рублей; от Минобороны РФ – 400 тысяч; от муниципалитетов РТ и предприятий – до 300 тысяч. Выплата действует до 1 апреля 2025 года.

Напомним, что в зоне СВО бойцы получают также денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, им гарантировано множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий. Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Серьезные меры финансовой поддержки для желающих заключить контракт были инициированы Раисом Татарстана и введены в республике 6 июля 2024 года. На протяжении этого времени вводятся новые виды помощи военнослужащим и их семьям, в планах – систематизировать эту работу через создание координационного центра для помощи СВО.