К медикам обратились еще два пострадавших пешехода в ДТП у «Корстона» в Казани

В Госавтоинспекции Казани рассказали подробности наезда на пешеходов, которое произошло накануне вечером у ТРК «Корстон».

Накануне мы сообщали, что 25-летний водитель BMW сбил пешехода. Как стало известно «Татар-информу», по предварительным данным, водитель был нетрезв.

В свою очередь в Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в десятом часу вечера напротив дома №1а по улице Николая Ершова. Водитель превысил скорость, не обеспечил безопасные дистанцию и боковой интервал, проигнорировал требование запрещающего сигнала светофора и въехал в «островок безопасности», после чего сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет. После этого иномарка врезается в Nissan, который начал движение после посадки пассажиров на остановке.

В итоге девушку-пешехода с ушибами доставили в больницу.

Сегодня также стало известно, что в результате этого ДТП в медучреждение обратились еще два пешехода: молодой парень и девушка. После осмотра их отпустили домой. В свою очередь водитель BMW получил вывих плечевой кости.

Внедорожник отправили на спецстоянку, а в отношении водителя были составлены 7 протоколов, в том числе за отсутствие номеров на машине, тонировку передних боковых стекол, управление без документов и т.д.