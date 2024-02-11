Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
К медикам обратились еще два пострадавших пешехода в ДТП у «Корстона» в Казани
В Госавтоинспекции Казани рассказали подробности наезда на пешеходов, которое произошло накануне вечером у ТРК «Корстон».
Накануне мы сообщали, что 25-летний водитель BMW сбил пешехода. Как стало известно «Татар-информу», по предварительным данным, водитель был нетрезв.
В свою очередь в Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в десятом часу вечера напротив дома №1а по улице Николая Ершова. Водитель превысил скорость, не обеспечил безопасные дистанцию и боковой интервал, проигнорировал требование запрещающего сигнала светофора и въехал в «островок безопасности», после чего сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет. После этого иномарка врезается в Nissan, который начал движение после посадки пассажиров на остановке.
В итоге девушку-пешехода с ушибами доставили в больницу.
Сегодня также стало известно, что в результате этого ДТП в медучреждение обратились еще два пешехода: молодой парень и девушка. После осмотра их отпустили домой. В свою очередь водитель BMW получил вывих плечевой кости.
Внедорожник отправили на спецстоянку, а в отношении водителя были составлены 7 протоколов, в том числе за отсутствие номеров на машине, тонировку передних боковых стекол, управление без документов и т.д.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников