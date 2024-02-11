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У «Корстона» в Казани водитель BMW сбил человека
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Рядом с торгово-развлекательным комплексом «Корстон» в Казани водитель BMW cбил пешехода. Эту информацию «Татар-информу» в подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.
Известно, что за рулем иномарки сидел 25-летний парень.
Как стало известно «Татар-информу», по предварительным данным, водитель был нетрезв.
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