У «Корстона» в Казани водитель BMW сбил человека

Рядом с торгово-развлекательным комплексом «Корстон» в Казани водитель BMW cбил пешехода. Эту информацию «Татар-информу» в подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Известно, что за рулем иномарки сидел 25-летний парень.

Как стало известно «Татар-информу», по предварительным данным, водитель был нетрезв.