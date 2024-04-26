К майским праздникам откроется зона барбекю на набережной озера Кабан

Завтра, 27 апреля, заработает барбекю-зона на набережной озера Кабан в центре Казани. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов.

Воспользоваться зоной барбекю можно после бронирования на сайте дирекции. Площадка, где можно приготовить еду на открытом огне, работает в будни с 12.00 до 22.00, а в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 22.00.

Цена аренды на два часа — от 1000 до 1500 рублей в зависимости от дня недели. В стоимость входят мангал, один стол, две скамьи, лопатка и щипцы.

В Татарстане с 22 апреля введен особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, нельзя готовить еду на мангалах на территории населенных пунктов и садоводческих товариществ, которые подвержены угрозе лесных пожаров.