В Татарстане с 22 апреля вводится особый противопожарный режим

С 22 апреля по 12 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Установить с 22 апреля по 12 мая 2024 года на территории Республики Татарстан особый противопожарный режим», – указано в документе.

В это время запрещается разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор. Кроме того, нельзя готовить еду в мангалах, жаровнях и прочих несгораемых емкостях на территории населенных пунктов, садоводческих товариществ или детских лагерей, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Это ограничение не распространяется на рестораны, кафе, бары и прочие объекты общественного питания.

Запрещается использовать пиротехнические изделия 1-3 классов в местах, подверженных угрозе лесных и прочих природных пожаров. Также нельзя запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, которые поднимаются за счет открытого огня и нагревания воздуха внутри конструкции.

Местным исполкомам республики поручили очистить свои территории от сухой травы и мусора, проверить работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения и ограничить проведение пожароопасных работ во время действий особого режима.

Напомним, что в прошлом году противопожарный режим на территории Татарстана был введен 17 апреля.