К лету 2025 года Казанский цирк представит зрителям национальное цирковое шоу

К 1 июня 2025 года Казанский цирк может представить на суд зрителей татарский спектакль. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

Создание национального циркового шоу, которое станет визитной карточкой Казанского цирка и Татарстана в целом, является одной из задач, поставленных перед цирком, рассказала Булатова. «Я очень надеюсь и верю в то, что к 1 июня 2025 года мы представим широкой общественности этот спектакль», – отметила она.

В настоящее время начаты работы по формированию труппы. «Мы набрали 16 человек профессионального балета – 8 девочек и 8 мальчиков. Они составляют хореографическую основу. Без этого никак», – сообщила Булатова.

«Есть задумки задействовать национальные инструменты и национальное вокальное исполнение. Естественно, это не будет только цирк, цирк, цирк. Это будет полноценный спектакль с хореографической составляющей, с музыкальными номерами. При этом с привлечением исключительно местных исполнителей-профессионалов», – поделилась она.

В то же время пока нет точной концепции спектакля. «Мое мнение – шоу нужно строить на наших прекрасных легендах, традициях, сказках, на нашей богатейшей истории. Будем двигаться в этом направлении», – рассказала директор Казанского цирка.