Ученый КФУ: Вместо крещенских морозов атлантический циклон принесет в Казань тепло

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Крещенских морозов на этой неделе в столице Татарстана не ожидается. Вместо них во второй половине недели в городе заметно потеплеет, среднесуточные температуры будут выше климатической нормы. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«По прогнозу Гидромета России, 19 января днем в Казани ожидается -6 градусов, а в ночь со среды на четверг — 11 градусов мороза. Таким образом, среднесуточная температура в городе будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. Потепление продолжится в пятницу, когда в городе в дневные часы ожидается 4 градуса мороза», — пояснил метеоролог.

Представитель КФУ пояснил, что сейчас, в начале недели, в Казани наблюдаются умеренные морозы, среднесуточные температуры близки к климатической норме, нет осадков. Однако во второй половине недели характер погоды изменится.

«К нам приближаются циклон с Атлантики, в Москве на этой неделе потеплеет до +5 градусов. Пока на нас этот циклон не действует, но, скорее всего, во второй половине недели мы попадем под его влияние», — добавил Переведенцев.