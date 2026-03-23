В Татарстане число зон возможного затопления и подтопления выросло вдвое за год

Количество зон возможного затопления и подтопления в республике увеличилось в 2025 году с 24 до 52 в текущем. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

По данным ведомства, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 21 зоне затопления и 31 зоне подтопления. Как пояснили эксперты, подтопление происходит за счёт подъёма грунтовых вод, а затопление – в результате выпадения осадков или разлива водоёмов. Эти зоны расположены в Альметьевске, Агрызе, а также в Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском, Нурлатском и Нижнекамском районах.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Андрей Парамонов отметил, что из-за особенно снежной зимы общая площадь потенциально подтопляемых территорий превысила 2,7 тысячи гектаров (в прошлом году — около 1,6 тысячи гектаров).

«В этом году зима оказалась особенно снежной, что привело к более чем двукратному увеличению зон возможного затопления и подтопления в Татарстане – с 24 в 2025 году до 52 в текущем. Общая площадь потенциальных затопленных и подтопленных территорий превысила 2,7 тысячи гектаров. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял около 1,6 тысячи гектаров», – сказал он.

Зоны затопления и подтопления относятся к территориям с особыми условиями использования. В их границах запрещается строительство объектов капитального строительства без инженерной защиты, размещение кладбищ, скотомогильников, свалок, а также распыление химикатов с воздуха.

Уточнить, попадает ли земельный участок в такую зону, можно на Публичной кадастровой карте. «Уточнить, попадает ли земельный участок в зону затопления или подтопления, можно на Публичной кадастровой карте, которая функционирует на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Также данная информация отражается в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на Портале госуслуг или в МФЦ», – пояснил заместитель директора Роскадастра по Республике Татарстан Артур Егоров.