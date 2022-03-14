В Татарстане ожидаются слабые метели и до 19 градусов мороза

Завтра, 15 марта, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода, пришедший ранее с севера циклон начнет уходить на юг. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой снег, в отдельных районах, включая Казань, вероятны слабые метели. Днем атмосферное давление начнет расти, небольшой снег возможен лишь местами.

Будет дуть умеренный восточный и северо-восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы составит от -9 до -14 градусов, при прояснениях — до 19 градусов мороза (в столице региона — от -10 до -12). В дневные часы воздух прогреется до 5–10 градусов ниже нуля (в Казани — до -5, -7).