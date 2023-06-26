news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики обещают усиление ветра и до +26 градусов в Татарстане
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Завтра, 27 июня, на территории Татарстана ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого местами могут усилиться до 12 м/с. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов, днем воздух прогреется до 21-26.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2