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Общество 26 июня 2023 16:23

Синоптики обещают усиление ветра и до +26 градусов в Татарстане

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Завтра, 27 июня, на территории Татарстана ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого местами могут усилиться до 12 м/с. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов, днем воздух прогреется до 21-26.

#прогноз погоды #ветер
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