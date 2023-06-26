Синоптики обещают усиление ветра и до +26 градусов в Татарстане

Завтра, 27 июня, на территории Татарстана ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого местами могут усилиться до 12 м/с. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов, днем воздух прогреется до 21-26.