К концу года в Буинске построят криоАЗС за 400 млн рублей

В Буинском районе Татарстана к концу третьего квартала этого года построят криогенную автозаправочную станцию (криоАЗС). Объем инвестиций в проект составит около 400 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Для проведения работ в Буинском районе выделен участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Объект расположится рядом с федеральной трассой Р-241 на территории Нижненаратбашского сельского поселения.

На данный момент район провел работу по внесению изменений в Генеральный план поселения и его утверждению.

Инвестором выступает группа российских промышленных компаний, созданная с целью развития на территории страны производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ в качестве газомоторного топлива.

Проект был одобрен на заседании инвестиционного совета Республики Татарстан, который прошел с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.