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К концу года в Буинске построят криоАЗС за 400 млн рублей
В Буинском районе Татарстана к концу третьего квартала этого года построят криогенную автозаправочную станцию (криоАЗС). Объем инвестиций в проект составит около 400 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации.
Для проведения работ в Буинском районе выделен участок площадью более 13 тысяч квадратных метров. Объект расположится рядом с федеральной трассой Р-241 на территории Нижненаратбашского сельского поселения.
На данный момент район провел работу по внесению изменений в Генеральный план поселения и его утверждению.
Инвестором выступает группа российских промышленных компаний, созданная с целью развития на территории страны производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ в качестве газомоторного топлива.
Проект был одобрен на заседании инвестиционного совета Республики Татарстан, который прошел с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.
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