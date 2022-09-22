Главный токсиколог РТ: «Микс спиртного и лекарств ведет к серьезным сбоям в организме»

Алкоголь не совместим ни с какими лекарствами – никогда! Токсикологи особенно напоминают об этом сейчас, когда в Татарстане начался сезон ОРВИ и пришла новая волна Covid-19. Что произойдет с организмом, если во время приема лекарств, человек позволяет себе выпивать? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала главный токсиколог РТ.

Алия Насибуллина: «Смешение противовирусных препаратов и алкоголя вызывает поражение центральной нервной системы и аллергическую реакцию медленного типа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После противовирусных алкоголь нельзя пить в течение месяца

«Со всеми лекарственными препаратами алкоголь запрещен!», – однозначно подчеркнула главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Однако, по опыту врача, многие пренебрегают этим золотым правилом. Причины самые разные – тяжелая зависимость от спиртного, забывчивость, беспечность и незнание. Однако такая ошибка может дорого стоить для здоровья.

В сезон простуд, ОРВИ и гриппа чаще всего доктора назначают противовирусные препараты. Их назначают, в том числе, и против коронавируса. По словам токсиколога, если принимать противовирусные препараты с алкоголем, может возникнуть аллергическая реакция.

Такой микс опасен для центрально нервной системы, он грозит полинейропатией. При этом заболевании человек не чувствует пальцев, кисти рук, нарушается походка.

«Если пациент достаточно длительно принимает противовирусные препараты в большой дозировке – как раз та группа, которая используется при коронавирусе. Здесь мы даже не говорим о крепости алкоголя: мы говорим и про пиво, вино и про более крепкий алкоголь. При смешении они вызывают поражение центральной нервной системы и аллергическую реакцию медленного типа», – объяснила токсиколог.

После окончания курса противовирусных надо выдержать целый месяц до следующего бокала спиртного. По рекомендациям, после антибиотиков должно пройти две недели, но лучше также подождать месяц.

«Антибиотик означает – ‘’против жизни’’. Он работает против жизни бактерий. Эти лекарства достаточно мощные» Фото: © «Татар-информ»

Антибиотики + спиртное = желтуха и проблемы с нервами

Многие знают, что принимать спиртное с антибиотиками опасно. Токсиколог подтвердила, что это действительно так, объяснив, что антибиотики любого класса – это сильнейшая группа препаратов.

«Антибиотик означает – ‘’против жизни’’. Он работает против жизни бактерий. Эти лекарства достаточно мощные», – заметила Алия Насибуллина.

Есть пациенты, которые сами себе назначают антибиотики, без ведома врача уменьшают или увеличивают дозы препаратов. Это приводит к устойчивостибактерий к антибиотику. Об этом совсем недавно рассказывал «Татар-информ».

«Практически все группы антибиотиков нарушают синтез белков в печени. Это уже удар для органа. Если мы говорим об алкоголе, он нарушает отток желчи из печени», – объяснила токсиколог.

Такой удар по печени нередко заканчивается желтухой – кожа желтеет, сильно ухудшается физическое состояние человека, появляется боль. Могут произойти нарушения в работе центральной нервной системы.

«Это могут быть очень неприятные ощущения вплоть до нарушений чувствительности организма. Могут случиться нарушения памяти», – перечислила доктор.

Еще одним последствием смешивания алкоголя и терапии может стать аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. Токсическое действие алкоголя сильно влияет на сосуды, меняется давление, что ведет в дальнейшем к возникновению инсультов и инфарктов.

«Пить алкоголь при приеме даже маленьких доз антидепрессантов строго запрещено» Фото: © ru.freepik.com

Самая опасная смесь с антидепрессантами

Хуже всего, по словам токсиколога, сочетание алкоголя и антидепрессантов. Именно с таким «комбо» зачастую доставляют пациентов в отделение токсикологии седьмой городской больницы Казани.

Антидепрессанты – это препараты, которые некоторым пациентам жизненно необходимы. Но токсиколог напомнила, что пить алкоголь при приеме даже маленьких доз препарата этой группы строго запрещено.

«При потреблении алкоголя стоит ожидать увеличения эффекта этого препарата. И не удивляться, если в дальнейшем у пациента может возникнуть вообще угнетение сознания», – рассказала она.

Таких пациентов привозит скорая медицинская помощь, чаще всего они без сознания.Токсикологам выяснить, какой именно препарат, какой алкогольный напиток и в каком количестве был принят, бывает непросто. Хорошо, если родственники или друзья знают ответы на эти вопросы, тогда начать терапию специалисты смогут быстрее. В противном случае, врачи сначала «откачивают» больного, чтобы тот пришел в сознание, а после расспрашивают его об этом.

Токсиколог заметила, что есть очень сильные антидепрессанты, которые работают с паническими атаками и психическими заболеваниями. Есть антидепрессанты полегче, которые назначают, например, при бессоннице. Любой из препаратов этой категории при смешении с алкоголем сыграет со здоровьем человека злую шутку.

«Антидепрессанты работают с нейромедиаторами и рецепторами, а увеличение алкогольной силы при синтезе вызывает достаточно сильный эффект у этих антидепрессантов», – отметила Алия Насибуллина.

«Выпускник школы сильно переживал за экзамен. Принял успокоительное перед важной проверкой знаний, а вечером решил отметить сдачуэкзамена. Итог – парень попал в отделение токсикологии «семерки» Фото: © ru.freepik.com

Сдал ЕГЭ с успокоительными, выпил, попал к токсикологам

Токсиколог вспомнила случай из практики. Молодой парень – выпускник школы сильно переживал за экзамен. Принял успокоительное перед важной проверкой знаний. Алия Насибуллина подчеркнула, что это был даже не антидепрессант.

Экзамен он сдал удачно. И на радостях с приятелями они решили это отметить. Приятели выпили. Итог – парень попал в отделение токсикологии «семерки».

«Нетяжелое отравление было. Но тем не менее, это, конечно, потраченные нервы родителей, испуг для самого пациента. Мы задумываемся о последствиях, будут ли потом проблемы с центральной нервной системой и головным мозгом. Ситуация была двоякая. Слава богу, пациент живой, все закончилось без последствий», – рассказала врач.

Парень, выписываясь, пообещал, что после такого страшного приключения больше никогда не будет пить.