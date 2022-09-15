Как нас убивают антибиотики?: Врачи РТ о том, к чему приведет самовольный прием лекарств

Вы принимали когда-нибудь антибиотики на всякий случай? Назначали ли вы лечение себе сами? Как бесконтрольный прием лекарств может повлиять на организм, татарстанцам на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню безопасности пациентов, объяснили фармаколог и специалист Росздравнадзора.

Из-за беспорядочного приема антибиотиков, без назначения врача и при любом заболевании, у бактерий вырабатывается резистентность Фото: © «Татар-информ»

Татарстанцы из-за Covid-19 все чаще стали сами назначать себе антибиотики

Всемирный день безопасности пациентов отмечают ежегодно 17 сентября. В этом году его центральной темой стало безопасное применение препаратов с лозунгом «Лекарства без вреда».

«Из-за продолжающейся пандемии Covid-19 увеличились случаи самолечения и самоназначения лекарственных препаратов. В результате этого, к сожалению, ряд пациентов в медицинские организации поступают в крайне тяжелом, запущенном состоянии, когда эффект от лечения может оказаться очень низким», – отметила начальник отдела контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора по РТ Гульназ Сайфуллина.

Она добавила, что при самолечения возможны самые тяжелые последствия.

Больше 6 млн смертей в год из-за неразумного приема антибиотков

Из-за беспорядочного приема антибиотиков, без назначения врача и при любом заболевании, у бактерий вырабатывается резистентность – устойчивость к его компонентам. Лекарство становится неэффективным, организм его не воспринимает.

В 2019 году от устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций в мире умерли более 1,2 миллиона человек, смерть еще почти 5 миллионов была опосредованно связана с резистентностью. Для сравнения в этом же году, к примеру, от СПИДа умерли 860 тысяч человек.

Альбина Звегинцева подчеркнула, что антибиотики не помогают при ОРВИ, гриппе и прочих вирусных инфекциях, в том числе при Covid-19 Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Клинический фармаколог Республиканской клинической больницы Татарстана Альбина Звегинцева рассказала, что по подсчетам ученных, к 2050 году гибель пациентов из-за нечувствительности к антибиотикам станет ведущей в структуре смертности. А затраты на борьбу с антибиотикорезистентностью к 2050 году обойдутся миру в более чем сто триллионов долларов.

Антибиотики не лечат простуду, ОРВИ и Covid

Фармаколог подчеркнула, что антибиотики не снижают температуру, не подавляют кашель, боль в горле, заложенность носа, не обладают противовоспалительным действием, не помогают при ОРВИ, гриппе и прочих вирусных инфекциях, в том числе при Covid-19. А также не являются успокоительным для пациентов.

Чтобы разобраться в проблеме, достаточно ответить на вопрос: «Убивают ли антибиотики вирусы?». Правильный ответ – НЕТ. Антибиотики борются только с бактериями. Против вирусных инфекций необходимо использовать противовирусные препараты.

По словам Альбины Звегинцевой, люди часто просят доктора выписать им антибиотики «на всякий случай», «чтобы спокойнее было». Эксперт уверена, что в таких ситуациях врачам необходимо оставаться профессионалами и не идти у на поводу у пациентов. В этой ситуации самой эффективной мерой была бы продажа антибиотиков в аптеках исключительно по рецепту врача.

За неделю до окончания срока годности, указанного на упаковке, препарат принимать уже не стоит Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда и как пить антибиотик?

Фармаколог подчеркнула, что пить антибиотики можно только по назначению врача при подтверждении бактериальной флоры.

«Желательно перед этим сдать бактериальный посев на чувствительность к антибиотикам», – добавила специалист РКБ.

Если врач назначил принимать препарат два раза в день, то это на значит, что нужно пить таблетку после завтрака и ужина. Важно поддержаивать постоянную концентрацию препарата в крови. Два раза в день – это каждые 12 часов, три раза – каждые восемь часов.

Альбина Звегинцева рассказала, что пациенты часто интересуются, если полегчало на третий день, можно ли перестать пить антибиотик. Опасаются того, что он испортит микрофлору, проявятся побочные явления.Эксперт категорична, продолжительность приема устанавливает врач – обычно достаточно 5-7 дней, иногда срок приема таких препаратов может быть продлен до двух недель. А хорошее самочувствие пациента говорит о том, что терапия была подобрана верно, но курс завершить все же необходимо.

Снижать дозу препарата самостоятельно в случае улучшения состояния опасно.

«Применение препаратов в малых дозах ведет к антибиотикорезистентности. И только ухудшает ситуацию в мире. Увеличение дозы тоже небезопасно, поскольку приводит к передозировке и побочным эффектам», – отметила она.

Запивать лекарство следует чистой питьевой водой. А как поступить с едой следует проверить по инструкции – во время принятия пищи, после или до.

«Если в течение 72 часов – трех суток на антибиотикотерапии вы не наблюдаете, что имеется какой-то положительный эффект, вам необходимо обратиться к своему лечащему врачу, не дожидаясь следующего приема», – рассказала Звегинцева.

Она посоветовала, всегда изучать раздел противопоказаний и совместимости с другими лекарствами. Запоминайте какой и когда антибиотик принимали, насколько эффективен он был и как переносился.

Пить антибиотики можно только по назначению врача Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эффективны ли лекарства с истекшим сроком годности?

«Рабочая молекула не может действовать бесконечно, у нее есть свой цикл жизни, который она выдерживает. Со временем эффективность лекарственного препарата не только снижается, лекарственный препарат может нанести достаточно большой вред», – отметила фармаколог.

За неделю до окончания срока годности, указанного на упаковке, препарат принимать уже не стоит.

Гульназ Сайфуллина добавила, что на упаковке, как правило, указаны только месяц и год, до которых годно лекарство. Например, до января 2023-го. Это значит, что в январе это лекарство принимать уже нельзя.

Мы вынуждены «шаманить», чтоб подобрать комбинацию антибиотиков

Тяжелее всего из-за резистентности бактерий к антибиотикам, по словам эксперта, стало лечить заболевания верхних и нижних дыхательных путей. По словам клинического фармаколога, это происходит потому что ангины и пневмонии люди привыкли дома лечить антибиотиками.

Гулназ Сайфуллина: «Качество препаратов, производимых в Российской Федерации, никоим образом не уступает импортным» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Врачи в стационарах часто сталкиваются с инфекциями, неподдающимися антибактериальному лечению. Они вызывают сепсис, в том числе и неонатальный.

«Во всех стационарах России есть пациенты с инфекциями, вызываемыми клебсиеллами пневмонии и ацинетобактериями баумани. Это два мутагена, которые вызывают достаточно большие проблемы. Здесь мы вынуждены ‘’шаманить’’, чтоб подобрать комбинацию препаратов и спасти жизнь человеку», – поделилась медик в беседе с «Татар-информ».

Наши препарты ни в чем не уступают зарубежным

«У нас последние годы бытовало мнение, что импортные зарубежные лекарственные препараты качественнее. Хочу вас заверить, что качество препаратов, производимых в Российской Федерации, ни коем образом не уступает импортным. Они соответствует всем требованием качества», – подчеркнула начальник отдела контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора по РТ Гулназ Сайфуллина.

Эксперт посоветовала не гнаться за зарубежными препаратами.