К чему снятся умершие – мнение имама

Сновидения, в которых появляются покойные, имеют определенный смысл. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Таким образом Всевышний напоминает нам, чтобы мы не забывали о предках, чтобы мы молились и заботились. Живя в этом мире, мы можем позаботиться о них. Они уже в том мире и не могут позаботиться о себе», – отметил хазрат.

