Общество 14 декабря 2025 14:26

К чему снятся умершие – мнение имама

Сновидения, в которых появляются покойные, имеют определенный смысл. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Таким образом Всевышний напоминает нам, чтобы мы не забывали о предках, чтобы мы молились и заботились. Живя в этом мире, мы можем позаботиться о них. Они уже в том мире и не могут позаботиться о себе», – отметил хазрат.

Полный текст интервью Рустама Хайруллина в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в материале: «Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха».

