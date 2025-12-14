Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Почему мы видим те или иные сны? Может ли сновидение быть откровением или служить сигналом от Аллаха? Почему нам снятся ночные кошмары и как от них избавиться? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Фото: © «Татар-информ»

– Как ислам объясняет происхождение снов и почему люди видят конкретные сны, которые в том числе они не хотят видеть?

– Сны делятся на несколько видов. И наш пророк Мухаммад говорил, что есть сны, которые от Всевышнего. К ним относятся те сны, которые мы именуем вещими. Ко мне обращаются: «Хазрат, я во сне видел, и это потом сбылось». Такие сны нам Всевышний дает или предупреждает о чем-то.

Кроме того, есть специальный намаз – истихара, он совершается, когда мы стоим перед дилеммой, и тогда читается эта молитва, и человек просит, чтобы Всевышний показал ему верный путь. Действительно, Всевышний во сне нам показывает, какой из путей лучше выбрать. Вещие сны были в большом объеме у пророков, а мы, обычные люди, можем видеть их в небольшом количестве.

Есть следующий вид снов – от шайтана, где мы видим какой-то каламбур, что-то непонятное, что-то страшное, что-то нас отвлекающее, съедающее, разъедающее. Есть третий вид снов, в которых мы видим ту информацию, которую мы получаем за целый день или за какой-то промежуток своей жизни, и наш мозг производит ее через сновидение.

– К чему снится мертвый человек?

– Когда мы видим во сне умерших родственников и друзей, то сразу задаемся вопросом: а что это сновидение значит? Таким образом Всевышний напоминает нам, чтобы мы не забывали о предках, чтобы мы молились и заботились. Живя в этом мире, мы можем позаботиться о них. Они уже в том мире и не могут позаботиться о себе.

«Сейчас, когда мы едим и спим с телефоном, медики нам пытаются объяснить, что от телефона нужно чуть-чуть отдыхать, делая это хотя бы перед сном, чтобы наш мозг мог расслабиться в это время» Фото: © «Татар-информ»

– Что нужно сделать, чтобы увидеть вещий сон или в сновидении получить некий знак от Всевышнего?

– В данном случае нужно начинать с подготовки к самому сну. Сейчас, когда мы едим и спим с телефоном, медики нам пытаются объяснить, что от телефона нужно чуть-чуть отдыхать, делая это хотя бы перед сном, чтобы наш мозг мог расслабиться в это время.

Во-вторых, пророк учил нас, что когда мы отходим ко сну, нужно находиться в состоянии ритуального омовения. Также есть определенный перечень дуа, которые мы читаем, это «Аят аль-Курси», суры «Ихлас», «Фаляк», «Нас». После чего человек ложится на правый бок и подобным образом пытается уснуть.

В данном случае человек получает определенную защиту: те сны, которые ему приснятся, будут указывать на что-то благое для него в будущем или, возможно, в прошлом. Возможно, сны укажут на его какие-то грехи, чтобы он раскаялся, чтобы он подобное больше не совершал. И также могут указывать на будущее. Здесь человек должен полностью довериться своему сердцу и своей душе, они подскажут, что этот конкретный сон действительно что-то значит.

– А во сколько следует ложиться спать по Сунне?

– Пророк Мухаммад, прочитав ночной намаз, возвращался домой, затем определенное время проводил с семьей и старался пораньше лечь спать. Мы же сегодня можем до 9 вечера сидеть, ждать, чтобы дети посмотрели «Спокойной ночи, малыши», а потом дети еще до 12 часов ночи не спят. Пророк нас учил, чтобы мы старались не затягивать после ночного намаза и ложиться спать с ритуальным омовением. В результате мы лучше высыпаемся, и это является Сунной пророка.

«Пророк нас учил, чтобы мы старались не затягивать после ночного намаза и ложиться спать с ритуальным омовением. В результате мы лучше высыпаемся, и это является Сунной пророка» Фото: © «Татар-информ»

– Как избавиться от ночных кошмаров?

– В первую очередь это ритуальная чистота тела, о чем мы говорили ранее.

Во-вторых, стоит обратить внимание на чистоту дома: у нас в доме не должно быть тех вещей, которые вызывают недовольство Всевышнего и приводят к тому, что в наш дом не заходят ангелы. Если в дом не заходят ангелы, то заходят бесы, и человек нередко чувствует это душой. Иногда бывает, ты заходишь к людям в дом, а у них такое умиротворение и спокойствие. А в других домах чувствуется беспокойная аура. Это значит, в таком доме нет ангелов. Поэтому мы должны стараться, чтобы в нашем доме, особенно в нашей спальне, были ангелы.

– Что нужно сделать, чтобы ангелы заходили в дом?

– Одним из предметов, мешающих вхождению ангелов в дом, служат портреты, картины одушевленных существ, людей, животных. Кто-то может возразить: «Хазрат, а как же фотография прабабушки, которая висит на стене?» Да, такие фотографии должны быть дома, но они должны надежно храниться в семейных альбомах, а не на стене.

Во-вторых, мы, россияне, очень добрые люди, мы всегда любим за кем-то ухаживать. И нередко в наши маленькие квартиры мы берем собачку. Пророк говорил, что собаку можно держать для охраны жилища, то есть на улице, для охоты и охраны скота. Но если собака живет в квартире, в этот дом также не зайдут ангелы.

Также для очищения дома нельзя хранить в нем спиртосодержащие и одурманивающие средства. Кроме того, дом очищает и поклонение в нем. Поэтому постарайтесь намаз читать не только в мечети, но и дома. Допустим, если вы живете недалеко от мечети и слышите азан, то приоткройте окошко, и пусть голос азана зайдет в ваш дом, и он ваш дом почистит. Соответственно, то, что беспокоит вас и не дает вам спать ночами, уйдет из вашего дома. Если и это не помогает, то обращайтесь в ближайшую мечеть, пригласите имама, чтобы он пришел и почитал молитвы, чтобы он очистил ваш дом.

Кроме того, нужно читать Коран. Если не можете сами, можно включить аудиозапись. Наш пророк сказал: «В каком доме читается сура «Аль-Бакара» – бесы на 40 домов не подойдут к этому дому. Иными словами, благодаря чтению Корана почти целый квартал очищается от бесов.

