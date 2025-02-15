Глава Верхнего Услона поручил отремонтировать военные памятники к юбилею Победы
В Верхнеуслонском районе началась активная подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На заседании организационного комитета глава района Евгений Варакин обозначил ключевые задачи, которые предстоит решить в рамках подготовки к этой юбилейной дате.
Одним из приоритетных направлений стало приведение в порядок мемориальных комплексов, посвященных героям войны. Сегодня из 43 памятников 32 нуждаются в ремонте.
«Наша задача к 9 мая – привести памятные места в полный порядок. Где-то требуется благоустройство территорий, где-то необходимо обновить гранитные плиты», – отметил Евгений Варакин.
Он подчеркнул, что план работ уже готов, и призвал коллег оперативно приступить к его реализации.
Помимо благоустройства мемориалов, на заседании обсуждался план праздничных мероприятий. В рамках юбилея запланированы тематические фестивали, концерты, спортивные турниры, а также военно-патриотическая игра «Зарница», в которой примут участие не менее 360 подростков со всего района.
Еще одной важной задачей, обозначенной на заседании, стало завершение вручения юбилейных медалей труженикам тыла. В честь 80-летия Победы награды получат 42 человека, чей трудовой подвиг в годы войны заслуживает особого уважения и признания. Евгений Варакин поручил коллегам максимально ускорить этот процесс, чтобы каждый из удостоенных медали почувствовал внимание и благодарность со стороны общества.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнеуслонском районе вручили юбилейные медали двум труженицам тыла.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района.